Як пройшов 59-й сезон Ukrainian Fashion Week SS27

Автор: Мельник Анна

У Києві завершився Ukrainian Fashion Week SS27, що об’єднав в офіційній програмі 50 українських fashion-брендів. Повітряні тривоги неодноразово переривали та затримували події цього сезону, попри це всі покази та презентації відбулись.

Покази VIKTORANISIMOV, DARJA DONEZZ та VOROZHBYT&ZEMSKOVA пройшли безпосередньо в укритті, оскільки в Києві лунала довготривала повітряна тривога. Ці обставини стали прямим відображенням реальності, у якій сьогодні працює українська fashion-індустрія. Після виснажливої зими з атаками на енергетичну інфраструктуру та тривалими відключеннями світла й опалення літо та рання осінь пройшли в умовах посилення повітряних атак.

«Українські дизайнери зберігають команди й виробництва в Україні, розвивають свої бренди та продовжують створювати в стресових умовах. І ми всі добре розуміємо, що стоїть за кожною з колекцій, представленої цього сезону, адже живемо і працюємо в одній реальності», — коментує Єлизавета Ущека, CEO Ukrainian Fashion Week.

Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

Fashion-бізнес: від стійкості до зростання

Сезон розпочався у ЦУМ Київ із бізнес-конференції Ukrainian Fashion Week × white rabbit agency «Нові правила гри. Стратегії стійкості та реальних продажів 2026/27», яка відбулась за підтримки МХП. Конференцію п’ять разів переривали повітряні тривоги: гості та спікери переходили до укриття, а після відбою поверталися й продовжували цю важливу розмову. Українська індустрія сьогодні демонструє не лише здатність працювати під час війни. Бренди адаптують бізнес-моделі, розвивають нові канали продажів, зміцнюють позиції на внутрішньому ринку та розширюють міжнародну присутність, продовжуючи створювати й виробляти колекції в Україні.

Молоде покоління

Наступність поколінь завжди є одним із важливих напрямів Ukrainian Fashion Week. Поруч із відомими українськими брендами свої колекції представили дизайнер платформи New Names, а також молоді бренди DANIA STINOVA та LeCRI.

Символічно, що саме молоді дизайнери завершили Ukrainian Fashion Week SS27: фінальною подією став показ XXVII Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє». Уже понад чверть століття конкурс відкриває нові імена та допомагає молодим дизайнерам зробити перші кроки в індустрії. Гран-прі цьогорічного Конкурсу отримала Олександра Сахаудінова.

Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

Нові формати та виміри

Цього сезону українські бренди активно виходили за межі традиційних форматів презентації колекцій. На головній локації Ukrainian Fashion Week RUSLAN BAGINSKIY створив імерсивний простір, який представив парфум Grain De Sel, продовжуючи розширювати світ бренду.

Помітною лінією сезону став діалог моди та мистецтва: KACHOROVSKA створили інсталяцію разом із мисткинею Ольгю Штейн, ARTICLE представив спільний артпроєкт із художником Іваном Грабком. Всесвітньо відома артстудія BOB BASSET представила першу з 2015 року повноцінну fashion-колекцію бренду MUTABOR, стираючи межі між модою, мистецтвом та предметним дизайном.

Сезон також відзначився яскравими дебютами. Відомі бренди BALYKINA та SYNDICATE вперше обрали подіум Ukrainian Fashion Week, символічно демонструючи широкий спектр стилів і напрямів, у яких працює українська fashion-індустрія. BLACKWOOD відзначив 10-річчя дебютним показом колекції аксесуарів ANIMA.

Для показів сезону бренди обирали й визначні локації. the COAT by Katya Silchenko запросив гостей в Національну оперу України, масштабно відкривши покази сезону. Показ J’AMEMME пройшов у Червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва.

Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

«Ці два покази стали для нас не тільки професійними подіями, а й продемонстрували важливу роль української моди під час війни. Контраст між тривогою і вишуканими образами гостей, традиційними для театральної премʼєри — на показі the Coat. Відданість та вдячність аудиторії бренду J‘AMEMME, яка з розумінням очікувала на початок показу понад дві з половиною години. Я вражена і захоплююсь гостями Ukrainian Fashion Week, які тепло підтримували колекції брендів, з готовністю спускатись в укриття, і очікували наступні події Програми», — коментує Ірина Данилевська, співзасновниця Ukrainian Fashion Week.

На основній локації пройшло 40 подій, серед яких показ колекцій CHUPRINA, COVER, GURANDA, ii, LINNI CARO, KIR KHARTLEY та інші.

Ремесло як сучасна культура

Ключовим проєктом сезону стала виставка Behind the Craft у Мистецькому арсеналі, присвячена українським традиційним ремеслам та їхньому сучасному переосмисленню. Експозиція, яка готувалась протягом року, об’єднала понад 70 образів українських fashion-брендів та об’єктів предметного дизайну.

Кураторками Behind the Craft стали співзасновниці GUNIA Project Марія Гаврилюк і Наталія Каменська, які запропонували подивитися на ремесло не лише як на спадщину, яку необхідно зберігати, а як на живу частину сучасної культури. Працюючи з майстрами та традиційними техніками, українські дизайнери повертають ремісниче знання в сучасний контекст і надають ручній праці нової культурної, творчої та економічної цінності.

Визнані українські бренди

Міжнародні медіа, які уважно слідкують за подіями Ukrainian Fashion Week SS27 назвали лайнап цього сезону сильним:

FROLOV, GUNIA Project, NADYA DZYAK, PASKAL, POUSTOVIT, the COAT by Katya Silchenko, J’AMEMME, KHRYSTYNA RACHYTSKA, ANDREAS MOSKIN, SANTA, SIDLETSKIY, PRZHONSKA, TONiA, VIKTORANISOMOV та інші.

Сьогодні роль цих брендів виходить за межі створення колекцій та розвитку власних компаній. Вони формують образ сучасної України у світі та ведуть цей діалог універсальною візуальною та символічною мовою моди — мовою, яка не потребує перекладу й долає кордони. Символом сезону став перформанс «I’m Here», яким завершився показ SYNDICATE.