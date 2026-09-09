Узнайте, когда День осеннего равноденствия в 2026 году.

Автор: Сайко Леся

День осеннего равноденствия 2026: особенности, что можно и нельзя делать

В сентябре нас ждет День осеннего равноденствия. Его считают астрономическим началом осени, хотя календарная осень начинается с 1 сентября. В этой статье мы подробней расскажем о Дне осеннего равноденствия, его дате и что это за явление.

Когда День осеннего равноденствия 2026 года?

Постоянной даты этого дня не существует, каждый год дата разная. В 2026 году День осеннего равноденствия наступит 23 сентября в 03:05 по киевскому времени. Этот день уникален тем, что он продлится 12 часов, равно как и ночь. А также после этого явления дни станут короче ночи.

День осеннего равноденствия 2026: все, что нужно знать

В День осеннего равноденствия Солнце восходит точно в точке восхода и заходит точно в точке заката. Оно находится под и над горизонтом одинаковое количество времени, именно поэтому день равен ночи.

Если рассматривать этот процесс с научной точки зрения, Солнце меняет свое положение и “мигрирует” из северного полушария в южное, пересекая экватор. Поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.

Когда Солнце завершит переход, то световой день начинает сокращаться. Своего максимума достигает 23 декабря, затем начинается обратный процесс, который длится до 20 марта 2027 года 16:46 часов — Дня весеннего равноденствия.

Из-за этого явления весеннее и осеннее равноденствие в науке считают астрономическим началом одноименных времен года, хотя календарные весна и осень начинаются раньше.

День осеннего равноденствия: запреты

В День осеннего равноденствия не стоит:

одалживать деньги и давать взаймы;

ссорится с другими людьми;

отказывать людям в помощи или гостеприимстве;

начинать что-то новое, лучше подводить итоги.

Традиции в День осеннего равноденствия

В этот день лучше планировать дела и навести в них порядок. Можно прописать четкий план действий на ближайшее будущее. В День осеннего равноденствия следует выполнить давние обещания родным или близким. Солнце может влиять на наше самочувствие, а именно — вспышки на нем.