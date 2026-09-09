День осеннего равноденствия 2026: особенности, что можно и нельзя делать
Узнайте, когда День осеннего равноденствия в 2026 году.
В сентябре нас ждет День осеннего равноденствия. Его считают астрономическим началом осени, хотя календарная осень начинается с 1 сентября. В этой статье мы подробней расскажем о Дне осеннего равноденствия, его дате и что это за явление.
Когда День осеннего равноденствия 2026 года?
Постоянной даты этого дня не существует, каждый год дата разная. В 2026 году День осеннего равноденствия наступит 23 сентября в 03:05 по киевскому времени. Этот день уникален тем, что он продлится 12 часов, равно как и ночь. А также после этого явления дни станут короче ночи.
День осеннего равноденствия 2026: все, что нужно знать
В День осеннего равноденствия Солнце восходит точно в точке восхода и заходит точно в точке заката. Оно находится под и над горизонтом одинаковое количество времени, именно поэтому день равен ночи.
Если рассматривать этот процесс с научной точки зрения, Солнце меняет свое положение и “мигрирует” из северного полушария в южное, пересекая экватор. Поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.
Когда Солнце завершит переход, то световой день начинает сокращаться. Своего максимума достигает 23 декабря, затем начинается обратный процесс, который длится до 20 марта 2027 года 16:46 часов — Дня весеннего равноденствия.
Из-за этого явления весеннее и осеннее равноденствие в науке считают астрономическим началом одноименных времен года, хотя календарные весна и осень начинаются раньше.
День осеннего равноденствия: запреты
В День осеннего равноденствия не стоит:
- одалживать деньги и давать взаймы;
- ссорится с другими людьми;
- отказывать людям в помощи или гостеприимстве;
- начинать что-то новое, лучше подводить итоги.
Традиции в День осеннего равноденствия
В этот день лучше планировать дела и навести в них порядок. Можно прописать четкий план действий на ближайшее будущее. В День осеннего равноденствия следует выполнить давние обещания родным или близким. Солнце может влиять на наше самочувствие, а именно — вспышки на нем.