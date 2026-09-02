5 трендов осени 2026, которые стоит добавить в гардероб

Автор: Мельник Анна

Что будем носить осенью 2026 года: 5 главных трендов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осенний гардероб 2026 года становится интереснее за счет сочетания практичных вещей и выразительных деталей. Дизайнеры предлагают не отказываться от привычной базы, а по-новому ее обыгрывать: добавлять фактурные материалы, менять пропорции и делать акцент на отдельных элементах образа.

Собрали пять тенденций, которые помогут обновить гардероб без полной смены привычного стиля.

1. Объемные силуэты

Свободный крой продолжает занимать заметное место в осенней моде. Вместо облегающих вещей дизайнеры делают ставку на расслабленные пропорции: широкие брюки, просторные жакеты, объемные пальто и куртки. Чтобы образ не выглядел бесформенным, сочетайте одну свободную вещь с более собранным силуэтом.

Модные тренды осень 2026 pinterest

2. Замша

Замшевые вещи возвращаются в осенний гардероб в самых разных вариациях. Куртки, юбки, сумки и обувь из мягкого материала добавляют образу глубины и хорошо сочетаются как с денимом, так и с трикотажем. Особенно актуальны натуральные оттенки коричневого, карамельного и бежевого.

Модные тренды осень 2026 pinterest

3. Бордовый цвет

Глубокий бордовый станет одним из самых выразительных оттенков сезона. Он легко вписывается в базовый гардероб и может заменить привычный черный или темно-коричневый. Если полностью монохромный образ кажется слишком смелым, начните с сумки, обуви или шарфа.

Модные тренды осень 2026 pinterest

4. Юбки макси

Длинные юбки не собираются покидать модный гардероб. Осенью их можно сочетать с объемными свитерами, кожаными куртками, жакетами и высокими сапогами. Такая вещь легко адаптируется под разные стилистические направления — от минимализма до более женственных образов.

Модные тренды осень 2026 pinterest

5. Акцентные аксессуары

Осенью 2026 года аксессуары становятся полноценной частью образа, а не просто дополнением. Крупные ремни, выразительные сумки, заметные украшения и необычные очки способны преобразить даже самый простой комплект. Это один из самых легких способов попробовать новый тренд без серьезных покупок.

Модные тренды осень 2026 pinterest

Главная идея осеннего сезона — не собирать гардероб исключительно из трендовых вещей, а находить им место среди привычной базы. Один актуальный акцент способен полностью изменить знакомый образ.