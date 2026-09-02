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Что будем носить осенью 2026 года: 5 главных трендов

5 трендов осени 2026, которые стоит добавить в гардероб

Автор: Мельник Анна
Что будем носить осенью 2026 года: 5 главных трендов
Что будем носить осенью 2026 года: 5 главных трендов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осенний гардероб 2026 года становится интереснее за счет сочетания практичных вещей и выразительных деталей. Дизайнеры предлагают не отказываться от привычной базы, а по-новому ее обыгрывать: добавлять фактурные материалы, менять пропорции и делать акцент на отдельных элементах образа.

Собрали пять тенденций, которые помогут обновить гардероб без полной смены привычного стиля.

1. Объемные силуэты

Свободный крой продолжает занимать заметное место в осенней моде. Вместо облегающих вещей дизайнеры делают ставку на расслабленные пропорции: широкие брюки, просторные жакеты, объемные пальто и куртки. Чтобы образ не выглядел бесформенным, сочетайте одну свободную вещь с более собранным силуэтом.

Модные тренды осень 2026
Модные тренды осень 2026
pinterest

2. Замша

Замшевые вещи возвращаются в осенний гардероб в самых разных вариациях. Куртки, юбки, сумки и обувь из мягкого материала добавляют образу глубины и хорошо сочетаются как с денимом, так и с трикотажем. Особенно актуальны натуральные оттенки коричневого, карамельного и бежевого.

Модные тренды осень 2026
Модные тренды осень 2026
pinterest

3. Бордовый цвет

Глубокий бордовый станет одним из самых выразительных оттенков сезона. Он легко вписывается в базовый гардероб и может заменить привычный черный или темно-коричневый. Если полностью монохромный образ кажется слишком смелым, начните с сумки, обуви или шарфа.

Модные тренды осень 2026
Модные тренды осень 2026
pinterest

4. Юбки макси

Длинные юбки не собираются покидать модный гардероб. Осенью их можно сочетать с объемными свитерами, кожаными куртками, жакетами и высокими сапогами. Такая вещь легко адаптируется под разные стилистические направления — от минимализма до более женственных образов.

Модные тренды осень 2026
Модные тренды осень 2026
pinterest

5. Акцентные аксессуары

Осенью 2026 года аксессуары становятся полноценной частью образа, а не просто дополнением. Крупные ремни, выразительные сумки, заметные украшения и необычные очки способны преобразить даже самый простой комплект. Это один из самых легких способов попробовать новый тренд без серьезных покупок.

Модные тренды осень 2026
Модные тренды осень 2026
pinterest

Главная идея осеннего сезона — не собирать гардероб исключительно из трендовых вещей, а находить им место среди привычной базы. Один актуальный акцент способен полностью изменить знакомый образ.

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Теги:
мода, осень, что модно носить, тренды

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