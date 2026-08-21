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Внук Ротару сменил стиль и псевдоним, который ассоциировался с российским певцом

Анатолий Евдокименко наряду со сценическим именем SHMN теперь использует Anatolii, а еще перешел на панамы и дюраги.

Автор: Дмитрий Сыч
Внук Ротару сменил стиль и псевдоним, который ассоциировался с российским певцом
Анатолий живет за границей
instagram

Анатолий Евдокименко, 32-летний внук певицы Софии Ротару, решил изменить свой творческий образ. Музыкант, ранее выпускавший композиции под псевдонимом SHMN, теперь представляет новые работы под собственным именем Anatolii.

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Изменения коснулись не только названия музыкального проекта. Евдокименко также начал экспериментировать со стилем одежды и аксессуаров. В его новых публикациях все чаще можно увидеть панамы, дюраги и солнцезащитные очки.

instagram anatoliiofficial

instagram anatoliiofficial

В то же время музыкант, похоже, совсем не отказался от своего предыдущего альтер эго. Новые релизы появляются как на страницах SHMN, так и Anatolii, поэтому можно предположить, что Евдокименко решил разделить разные направления своего творчества.

Сценическое имя SHMN вызвало неоднозначную реакцию украинской аудитории, поскольку его можно прочитать как "шаман". Пользователи проводили параллели с российским исполнителем Shaman, поддерживающим кремлевскую политику.

Сам Анатолий Евдокименко не объяснял, почему решил так называться. Никнейм, возможно, мог быть связан с его интересом к эзотерике.

instagram shmn

В настоящее время внук Софии Ротару продолжает музыкальные эксперименты за пределами Украины. Он работает как продюсер и электронный музыкант, выпускает новые композиции и активно ведет соцсети.

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Кроме музыки Анатолий демонстрирует в блоге спортивную форму, публикует профессиональные и мотивационные видео и делится моментами своей жизни.

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Теги:
стиль, музыка, София Ротару, певица, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

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