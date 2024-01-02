Звезда «Черной пантеры» Кэрри Бернанс серьезно пострадала в ДТП

Кроме актрисы, травмы получили еще восемь человек

Автор: Коваленко Наталья

Актриса и каскадерша, снимавшаяся в фильмах «Пурпурный цвет» и «Черная пантера», была госпитализирована с серьезными травмами после аварии в Нью-Йорке. 29-летняя Кэрри Бернанс получила серьезные травмы после того, как водитель врезался в обеденную зону на открытом воздухе ресторана Chirp на Манхэттене около 1:30 ночи в понедельник, 1 января. Об этом сообщил изданию People представитель кинозвезды и полицейские.

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В результате ДТП Бернанс получила несколько переломов костей и в настоящее время находится в стабильном состоянии в больнице. Инцидент произошел во время полицейской погони после того, как офицерам сообщили о физическом насилии с участием 44-летнего водителя черного Мерседеса и 34-летней пассажирки в районе 33-й улицы и 6-й авеню.

Офицеры приказали водителю-мужчине поставить машину на парковку, но ему удалось сбежать. Он свернул на 34-ю Западную улицу, где выехал на тротуар и начал двигаться в западном направлении. Затем мужчина сбил киоск с едой и пятерых пешеходов женского пола.

В результате инцидента также были ранены два офицера полиции и пассажир Mercedes после того, как водитель снова выехал на бордюр на тротуар, а затем ударил два припаркованных автомобиля и Toyota Camry 2022 года выпуска на проезжей части. После этого полицейские смогли задержать злоумышленника и поместить его под стражу.

Пострадавшие пешеходы затем были доставлены в больницу NYC Health & Hospitals/Bellevue вместе с пассажиром, состояние которого, согласно сообщению, стабильное. Офицеры были отправлены в местную больницу, их состояние также стабильное. По факту происшествия продолжается расследование.

Мать Бернанс Патриция Ли подробно описала травмы дочери в серии фотографий, опубликованных в Instagram. На одном из изображений лицо Кэрри выглядело окровавленным и опухшим, со сколами на зубах. На втором фото Бернанс лежит на больничной койке с кровавыми синяками на руках. Также Патриция сообщила, что каскадерша перенесла операцию.

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