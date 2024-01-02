Супермодель Адриана Лима запостила фото, с которого началась ее карьера

«Ангел» Victoria's Secret показала, как выглядела в 15-летнем возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Бразильская супермодель Адриана Лима опубликовала милое воспоминание о своих ранних днях карьеры. В канун Нового 2024-го года 42-летняя «ангел» Victoria's Secret и звезда рекламных кампаний бренда Maybelline поделились в Instagram фотографией первого полароидного снимка для модельного кастинга.

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В разделе Stories Лима показала себя 15-летней. На архивном кадре юная Адриана позировала в белом свитшоте, ее длинные темные волосы зачесаны набок, а на лице нет макияжа. Под фотографией рукописным шрифтом написано имя звезды и, вероятно, ее рост — 1,77 см.

Напомним, что несколько месяцев назад модель заподозрили в злоупотреблении филлерами и пластических операциях. Сама же Лима заявила, что изменение во внешности были вызваны третьей беременностью в 2022 году и усталости из-за воспитания троих детей.

Адриана Лима в 15 лет instagram.com/adrianalima

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