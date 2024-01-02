Экс-судья «МастерШефа» Литвинова показала, как выглядит ее дом в Одессе после обстрела

Жилье кулинарной блогерши пострадало во время ракетной атаки в ночь на 2 января

Автор: Коваленко Наталья

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая в 2013-2018 годах была судьей шоу «МайстерШеф», сообщила, что ее жилье в Одессе пострадало во время очередного вражеского обстрела. Во вторник, 2 января, телезвезда на своей странице в Инстаграм показала, как сейчас выглядит ее дом.

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В разделе сторис Татьяна запостила коллаж из нескольких фото, на которых видно, что от ударной волны поламались вспомогательные конструкции окон и разбились вазоны со цветами. Но, к счастью, стекла остались целыми. В подписи Литвинова отметила, что даже не может представить тот ужас, который во время этой атаке пережили жители пострадавших многоэтажек.

«Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи», — написала она.

Дом Татьяны Литвиновой постадал от российских обстрелов instagram.com/tanita_litvinova

Дом Татьяны Литвиновой постадал от российских обстрелов instagram.com/tanita_litvinova

Дом Татьяны Литвиновой постадал от российских обстрелов instagram.com/tanita_litvinova

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