Витвицкая раскрыла, сколько килограммов набрала во время беременности

Соломия Витвицкая ответила за вопросы подписчиков в соцсети, пролив свет и на массу своего тела.

Соломия Витвицкая, которая пребывает примерно на 39-й неделе беременности, рассказала, насколько изменилась масса ее тела в ожидании первого ребенка.

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46-летняя ведущая ответила на вопросы подписчиков в инстаграме. По ее словам, до беременности у нее был определенный запас, поэтому за весь период ожидания малыша она набрала около 4–5 килограммов.

Витвицкая также отметила, что пока не решила, захочет ли еще детей в будущем. Публичная персона объяснила, что ныне не до конца осознает, как изменится ее жизнь после рождения первенца, поэтому не берется загадывать наперед.

Еще Соломия напомнила, что забеременела естественным путем и впервые. А родить должна "в ближайшие дни или недели".

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

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У Соломии Витвицкой и ее супруга Алексея Ситайло родится мальчик. О беременности телеведущая узнала на втором месяце. Симптомы токсикоза поначалу заставили ее подумать, что она отравилась.