Королева вечера: Лили Джеймс восхитила безупречным образом
Образ на миллион.
Лили Джеймс
Getty Images
Читай также: Марго Робби показала роскошный образ на Новый год 2024На днях знаменитая британская актриса Лили Джеймс сходила на премьеру фильма "Железный коготь". Для светского выхода Лили выбрала безупречный образ, который ей очень к лицу.
Лили Джеймс
Getty Images
Звезда фильма "Золушка" надела платье-футляр серого цвета из плотного трикотажа, которое отлично стройнит и скрывает недостатки. К роскошному вечернему наряду девушка подобрала классическое черное пальто, замшевые лодочки и сумку-хобо. Однако главным акцентом в образе актрисы стала красная помада — прекрасное бьюти-решение.
Лили Джеймс
Getty Images
Лили Джеймс
Getty Images
Ранее Натали Портман показала идеальный образ для рабочих будней.