Королева вечера: Лили Джеймс восхитила безупречным образом

Образ на миллион.

Автор: Мельник Анна

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На днях знаменитая британская актриса Лили Джеймс сходила на премьеру фильма "Железный коготь". Для светского выхода Лили выбрала безупречный образ, который ей очень к лицу.

Лили Джеймс Getty Images

Звезда фильма "Золушка" надела платье-футляр серого цвета из плотного трикотажа, которое отлично стройнит и скрывает недостатки. К роскошному вечернему наряду девушка подобрала классическое черное пальто, замшевые лодочки и сумку-хобо. Однако главным акцентом в образе актрисы стала красная помада — прекрасное бьюти-решение.

Лили Джеймс Getty Images

Лили Джеймс Getty Images

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