Марго Робби показала роскошный образ на Новый год 2024

Стиль знаменитой куклы не отпускает актрису

Автор: Мельник Анна

Читай также: Кейт Миддлтон предстала в красном тотал-луке и поразила всех вокруг

Не розовым единым! Так считает Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал. На церемонии вручения премии Gotham Awards 2023 в Нью-Йорке австралийская актриса предстала в элегантном total black, который все равно вдохновлен эстетикой Барби.

Марго Робби Getty Images

Марго надела маленькое черное платье-футляр от Prada, которое она сочетала с прозрачной накидкой с атласным бантом на шее. Из обуви звезда фильма "Барби" выбрала стильные мюли, а из аксессуаров — кожаные перчатки и золотистый клатч в форме трапеции. Также максимально гармонично в образе выглядит прическа — высокий хвост и челка набок. К слову, в таком наряде можно встретить Новый год 2024, если у вас планируется тематическая вечеринка.

Марго Робби Getty Images

Марго Робби Getty Images

Ранее Сальма Хайек надела самую модную юбку года.