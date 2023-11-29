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Марго Робби показала роскошный образ на Новый год 2024

Стиль знаменитой куклы не отпускает актрису

Автор: Мельник Анна
Марго Робби показала роскошный образ на Новый год 2024
Марго Робби
Getty Images

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Не розовым единым! Так считает Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал. На церемонии вручения премии Gotham Awards 2023 в Нью-Йорке австралийская актриса предстала в элегантном total black, который все равно вдохновлен эстетикой Барби. 

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Марго надела маленькое черное платье-футляр от Prada, которое она сочетала с прозрачной накидкой с атласным бантом на шее. Из обуви звезда фильма "Барби" выбрала стильные мюли, а из аксессуаров — кожаные перчатки и золотистый клатч в форме трапеции. Также максимально гармонично в образе выглядит прическа — высокий хвост и челка набок. К слову, в таком наряде можно встретить Новый год 2024, если у вас планируется тематическая вечеринка.

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Ранее Сальма Хайек надела самую модную юбку года.

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Теги:
стиль, Новый год, Барби, премия, Марго Робби, образ

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