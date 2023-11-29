Марго Робби показала роскошный образ на Новый год 2024
Стиль знаменитой куклы не отпускает актрису
Марго Робби
Getty Images
Читай также: Кейт Миддлтон предстала в красном тотал-луке и поразила всех вокругНе розовым единым! Так считает Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал. На церемонии вручения премии Gotham Awards 2023 в Нью-Йорке австралийская актриса предстала в элегантном total black, который все равно вдохновлен эстетикой Барби.
Марго Робби
Getty Images
Марго надела маленькое черное платье-футляр от Prada, которое она сочетала с прозрачной накидкой с атласным бантом на шее. Из обуви звезда фильма "Барби" выбрала стильные мюли, а из аксессуаров — кожаные перчатки и золотистый клатч в форме трапеции. Также максимально гармонично в образе выглядит прическа — высокий хвост и челка набок. К слову, в таком наряде можно встретить Новый год 2024, если у вас планируется тематическая вечеринка.
Марго Робби
Getty Images
Марго Робби
Getty Images