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"Ангел или демон?": Соловий снялась топлес и в белом венке

Кристина Соловий показалась в таинственных образах во время сотрудничества с украинской дизайнером и стилисткой Надеждой Шаповал.

Автор: Дмитрий Сыч
"Ангел или демон?": Соловий снялась топлес и в белом венке
Соловий не уточнила, для какого мероприятия подбирала образы
instagram soloviyka

Кристина Соловий побывала в офисе дизайнера и стилистки Надежды Шаповал, где примерила необычное украшение для головы, а также снялась без бра.

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Во время подготовки образа Надежда зафиксировала 33-летнюю певицу, которая как раз переодевалась. Шаповал опубликовала кадр в своих инстаграм-историях. На фотографии Соловий предстает в белых трусиках с рюшами и демонстрирует утонченную фигуру.

instagram nadiiashapoval

Отдельно она примеряла венок из белого воска, запечатленный на видео.

"Ангел или демон?" – говорится в надписи на ролике.

instagram soloviyka

instagram soloviyka

Артистка не объяснила, для какого события подбирает будущий образ. Но такие белые венки, которые Надежда Шаповал часто использует, созданы в сотрудничестве с мастером Еленой Митюриной. Изысканный аксессуар может быть нацеплен во время свадьбы, церемонии награждения или другого торжественного мероприятия.

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К слову, Кристина Соловий находится в отношениях с военнослужащим, однако не раскрывает его имени и не показывает любимого публике. Касательно возможного брака, то исполнительница ранее пообещала сообщить о нем.

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Теги:
нижнее белье, дизайнер, женское белье, певица, Христина Соловий, ТОПЛЕС, откровенные фото, шоу-бизнес, образ

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