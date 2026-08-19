"Ангел или демон?": Соловий снялась топлес и в белом венке

Кристина Соловий показалась в таинственных образах во время сотрудничества с украинской дизайнером и стилисткой Надеждой Шаповал.

Кристина Соловий побывала в офисе дизайнера и стилистки Надежды Шаповал, где примерила необычное украшение для головы, а также снялась без бра.

Читай также: Клум снялась топлес на пляже, прикрыв интим псом и пакетом

Во время подготовки образа Надежда зафиксировала 33-летнюю певицу, которая как раз переодевалась. Шаповал опубликовала кадр в своих инстаграм-историях. На фотографии Соловий предстает в белых трусиках с рюшами и демонстрирует утонченную фигуру.

instagram nadiiashapoval

Отдельно она примеряла венок из белого воска, запечатленный на видео.

"Ангел или демон?" – говорится в надписи на ролике.

instagram soloviyka

instagram soloviyka

Артистка не объяснила, для какого события подбирает будущий образ. Но такие белые венки, которые Надежда Шаповал часто использует, созданы в сотрудничестве с мастером Еленой Митюриной. Изысканный аксессуар может быть нацеплен во время свадьбы, церемонии награждения или другого торжественного мероприятия.

Читай также: Кацурина топлес поразмышляла о сольном материнстве

К слову, Кристина Соловий находится в отношениях с военнослужащим, однако не раскрывает его имени и не показывает любимого публике. Касательно возможного брака, то исполнительница ранее пообещала сообщить о нем.