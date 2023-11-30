Ольга Горбачева показала дочерей и поведала об освобождении от стресса

Экс-участница группы Арктика выставила снимки дочерей от Юрия Никитина, а также раскрыла свой страх.

Ольга Горбачева посвятила свежий пост размышлениям психологического толка, а еще – показала себя и дочерей от продюсера Юрия Никитина. 42-летняя экс-солистка группы "Арктика" выставила подборку фотографий, которая начинается с ее позирования на фоне высокой зелени. Следом за этим она показалась на фоне моря, где также снялась старшая дочь Ольги. В публикации нашлось место и снимкам меньшего потомка Горбачевой, а также оригинальной скульптуре.

"Мне нравятся рендомные подборки, когда смотрю на жизнь других. Жизнь ныне рендомна. Ты как будто ее не выбираешь. Однако остро чувствуешь, когда видишь, как некоторые умеют точно передать и момент, и жизнь. Я еще этому учусь. И чувствовать. И передавать".

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Затем избранница продюсера Юрия Никитина сообщила, кто ей помогает бороться со стрессом, а еще назвала свое опасение:

"Музыка с голосом моего учителя Экгарта Толле помогает в ежедневных практиках освобождения от стресса. Только освободившись от скорости внутри, которую нам навязывают все и всюду, можно найти свою силу. Моя точно не в скорости. Моя в точности. И если бы я еще несколько месяцев помолчала, то выдала бы вам что-то гениальное. Но страх потери аудитории и алгоритмов все еще удерживает меня от встречи с собственным Величием".

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

instagram gorbachovaolga

Ольга Горбачева – мать двух дочерей. В 2006 году она родила Полину, а в 2014 – Серафиму. С 55-летним Юрием Никитиным певица состоит в браке с 2007-го (с перерывом на 2009-2016 годы).

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