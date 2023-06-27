Эмили Ратаковски очаровала образом в стиле balletcore на показе Jacquemus

Эмили в провокационном образе.

Автор: Мельник Анна

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Продолжаем рассматривать невероятные образы гостей, которые посетили модное шоу Jacquemus в Версале. Так, среди них ярко выделилась популярная американская супермодель Эмили Ратаковски, которая предстала в очень соблазнительном аутфите в стиле balletcore.

Эмили Ратаковски Getty Images

Для светского мероприятия Эмили выбрала ультракороткую юбку от Jacquemus, которая очень похожа на балетную пачку. Кроме юбки, на звезде подиумов был сексуальный топ с прозрачными пышными рукавами. Этот сексуальный, но в то же время женственный и нежный дуэт дополнили «квадратные» белые туфли на каблуке, серебряная мини-сумочка и алая помада — яркий акцент, который придал образу дерзости и чувственности.

Эмили Ратаковски Getty Images

Эмили Ратаковски Getty Images

Напомним, что новую коллекцию Симон Порт Жакмюс посвятил эпохе Людовика XVI и Марии-Антуаннеты. Практически все вещи представлены комплектами белья из прозрачного кружева, а из деталей были замечены чокеры, как у принцессы Дианы — ещё одна отличительная черта новой коллекции бренда.

Ранее Кайли Дженнер пленила образом в соблазнительном красном купальнике.