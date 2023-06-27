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Эмили Ратаковски очаровала образом в стиле balletcore на показе Jacquemus

Эмили в провокационном образе.

Автор: Мельник Анна
Эмили Ратаковски очаровала образом в стиле balletcore на показе Jacquemus
Эмили Ратаковски
Getty Images

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Продолжаем рассматривать невероятные образы гостей, которые посетили модное шоу Jacquemus в Версале. Так, среди них ярко выделилась популярная американская супермодель Эмили Ратаковски, которая предстала в очень соблазнительном аутфите в стиле balletcore. 

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Getty Images

Для светского мероприятия Эмили выбрала ультракороткую юбку от Jacquemus, которая очень похожа на балетную пачку. Кроме юбки, на звезде подиумов был сексуальный топ с прозрачными пышными рукавами. Этот сексуальный, но в то же время женственный и нежный дуэт дополнили «квадратные» белые туфли на каблуке, серебряная мини-сумочка и алая помада — яркий акцент, который придал образу дерзости и чувственности.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Getty Images

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Getty Images

Напомним, что новую коллекцию Симон Порт Жакмюс посвятил эпохе Людовика XVI и Марии-Антуаннеты. Практически все вещи представлены комплектами белья из прозрачного кружева, а из деталей были замечены чокеры, как у принцессы Дианы — ещё одна отличительная черта новой коллекции бренда.

Ранее Кайли Дженнер пленила образом в соблазнительном красном купальнике.

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Теги:
мода, стиль, новая коллекция, тренды, Эмили Ратаковски, образ

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