Что есть осенью для иммунитета: топ сезонных овощей и фруктов
Что есть осенью для иммунитета: топ сезонных овощей и фруктов
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Осень — период, когда организм готовится к холодам, а иммунная система требует особой поддержки. На смену летнему изобилию приходят сезонные осенние плоды, которые содержат максимальную концентрацию витаминов, минералов и антиоксидантов.
Топ-5 осенних овощей
- Тыква. Главный символ осени богата бета-каротином (предшественником витамина A), который отвечает за зрение, здоровье кожи и защиту слизистых оболочек. Также в ней содержатся витамины C, E и редкий витамин T, способствующий усвоению тяжелой пищи.
- Морковь и свекла. Корнеплоды — основа осеннего рациона. Свекла содержит бетаин, поддерживающий работу печени и сосудов, а также фолиевую кислоту. Морковь дополняет этот союз запасом клетчатки и каротиноидов.
- Капуста (белокочанная, брокколи, цветная). Источник витамина C, который в квашеной и свежей белокочанной капусте сохраняется дольше всего. Брокколи и цветная капуста богаты сульфорафаном — веществом с мощными антиоксидантными свойствами.
- Болгарский перец. Лидер среди овощей по содержанию витамина C (его здесь больше, чем в цитрусовых). Регулярное употребление перца укрепляет стенки сосудов благодаря сочетанию аскорбиновой кислоты и рутина (витамина P).
- Чеснок и лук. Природные фитонциды и антибиотики, помогающие организму бороться с вирусами и бактериями в период сезонных простуд.
Топ-5 осенних фруктов и ягод
- Яблоки и груши. Сезонные сорта яблок богаты пектином — клетчаткой, которая нормализует работу кишечника и выводит токсины. Груши содержат арбутин и калий, поддерживающие работу сердца и почек.
- Хурма. Настоящий склад йода, магния, железа и витаминов A и C. Хурма помогает справляться с осенней хандрой, укрепляет нервную систему и поддерживает щитовидную железу.
- Облепиха и шиповник. Главные осенние суперфуды. Чай с облепихой или отвар шиповника перекрывают суточную норму витамина C, повышают сопротивляемость организма инфекциям и улучшают метаболизм.
- Гранат. Богатый источник железа, калия и антиоксидантов. Гранат стимулирует кроветворение, повышает уровень гемоглобина и укрепляет иммунный ответ.
- Клюква и брусника. Содержат природные бензойные кислоты, благодаря которым долго хранятся и обладают противовоспалительным и мочегонным действием.
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Как сохранить максимум пользы
- Минимизируйте термообработку. Запекайте или готовьте овощи на пару, чтобы сохранить чувствительные к теплу витамины (особенно витамин C).
- Добавляйте полезные жиры. Витамины A и E — жирорастворимые. Чтобы бета-каротин из тыквы или моркови усвоился, сочетайте их с растительным маслом, орехами или сметаной.
- Используйте ферментацию. Квашеная капуста и другие ферментированные овощи — лучший источник пробиотиков для поддержания микрофлоры кишечника, от которой напрямую зависит иммунитет.