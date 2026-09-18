Автор: Сайко Леся

Что есть осенью для иммунитета: топ сезонных овощей и фруктов

Осень — период, когда организм готовится к холодам, а иммунная система требует особой поддержки. На смену летнему изобилию приходят сезонные осенние плоды, которые содержат максимальную концентрацию витаминов, минералов и антиоксидантов.

Топ-5 осенних овощей

Тыква. Главный символ осени богата бета-каротином (предшественником витамина A), который отвечает за зрение, здоровье кожи и защиту слизистых оболочек. Также в ней содержатся витамины C, E и редкий витамин T, способствующий усвоению тяжелой пищи.

Главный символ осени богата бета-каротином (предшественником витамина A), который отвечает за зрение, здоровье кожи и защиту слизистых оболочек. Также в ней содержатся витамины C, E и редкий витамин T, способствующий усвоению тяжелой пищи. Морковь и свекла. Корнеплоды — основа осеннего рациона. Свекла содержит бетаин, поддерживающий работу печени и сосудов, а также фолиевую кислоту. Морковь дополняет этот союз запасом клетчатки и каротиноидов.

Корнеплоды — основа осеннего рациона. Свекла содержит бетаин, поддерживающий работу печени и сосудов, а также фолиевую кислоту. Морковь дополняет этот союз запасом клетчатки и каротиноидов. Капуста (белокочанная, брокколи, цветная). Источник витамина C, который в квашеной и свежей белокочанной капусте сохраняется дольше всего. Брокколи и цветная капуста богаты сульфорафаном — веществом с мощными антиоксидантными свойствами.

Источник витамина C, который в квашеной и свежей белокочанной капусте сохраняется дольше всего. Брокколи и цветная капуста богаты сульфорафаном — веществом с мощными антиоксидантными свойствами. Болгарский перец. Лидер среди овощей по содержанию витамина C (его здесь больше, чем в цитрусовых). Регулярное употребление перца укрепляет стенки сосудов благодаря сочетанию аскорбиновой кислоты и рутина (витамина P).

Лидер среди овощей по содержанию витамина C (его здесь больше, чем в цитрусовых). Регулярное употребление перца укрепляет стенки сосудов благодаря сочетанию аскорбиновой кислоты и рутина (витамина P). Чеснок и лук. Природные фитонциды и антибиотики, помогающие организму бороться с вирусами и бактериями в период сезонных простуд.

Топ-5 осенних фруктов и ягод

Яблоки и груши. Сезонные сорта яблок богаты пектином — клетчаткой, которая нормализует работу кишечника и выводит токсины. Груши содержат арбутин и калий, поддерживающие работу сердца и почек.

Сезонные сорта яблок богаты пектином — клетчаткой, которая нормализует работу кишечника и выводит токсины. Груши содержат арбутин и калий, поддерживающие работу сердца и почек. Хурма. Настоящий склад йода, магния, железа и витаминов A и C. Хурма помогает справляться с осенней хандрой, укрепляет нервную систему и поддерживает щитовидную железу.

Настоящий склад йода, магния, железа и витаминов A и C. Хурма помогает справляться с осенней хандрой, укрепляет нервную систему и поддерживает щитовидную железу. Облепиха и шиповник. Главные осенние суперфуды. Чай с облепихой или отвар шиповника перекрывают суточную норму витамина C, повышают сопротивляемость организма инфекциям и улучшают метаболизм.

Главные осенние суперфуды. Чай с облепихой или отвар шиповника перекрывают суточную норму витамина C, повышают сопротивляемость организма инфекциям и улучшают метаболизм. Гранат. Богатый источник железа, калия и антиоксидантов. Гранат стимулирует кроветворение, повышает уровень гемоглобина и укрепляет иммунный ответ.

Богатый источник железа, калия и антиоксидантов. Гранат стимулирует кроветворение, повышает уровень гемоглобина и укрепляет иммунный ответ. Клюква и брусника. Содержат природные бензойные кислоты, благодаря которым долго хранятся и обладают противовоспалительным и мочегонным действием.

Содержат природные бензойные кислоты, благодаря которым долго хранятся и обладают противовоспалительным и мочегонным действием. Как сохранить максимум пользы