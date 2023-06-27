Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Ева в белоснежном образе.

Автор: Мельник Анна

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Вчера, 26 июня, в самом сердце Парижа — Версальском дворце — состоялся показ новой мужской коллекции модного дома Jacquemus весна/лето 2024 под названием Le Chouchou. Среди приглашенных гостей оказалась знаменитая актриса и продюсер Ева Лонгория, которая для светского выхода выбрала очень элегантный и расслабленный образ.

Ева Лонгория Getty Images

Ева Лонгория Getty Images

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" славится своей любовью к брючным костюмам. В этот раз Ева надела льняной костюм оверсайз белоснежного цвета Jacquemus. Свой образ 48-летняя знаменитость дополнила культовой мини-сумкой приглушенного кораллового цвета от этого же бренда. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а макияж был выполнен с акцентом на глаза. Из украшений звезда надела в одно ухо серьгу-гвоздик с бриллиантом, а в другое — серьгу в виде кольца.

Ева Лонгория Getty Images

Ева Лонгория Getty Images

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