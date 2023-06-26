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Кайли Дженнер пленила образом в соблазнительном красном купальнике

В чем загорает молодая миллиардерша

Автор: Мельник Анна
Кайли Дженнер пленила образом в соблазнительном красном купальнике
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

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Кайли Дженнер может себе позволить самые дорогие и лучшие курорты мира, однако молодая миллиардерша часто предпочитает проводить время в своем особняке в Лос-Анджелесе. В перерывах между работой знаменитая бизнесвумен любит днем загорать у бассейна, а вечером устраивать небольшие вечеринки для семьи и близких друзей. 

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

Так, на днях 25-летняя звезда поделилась в своем instagram откровенными снимками в миниатюрном красном купальнике. Бикини с лифом на завязках и со стрингами — отличный выбор для качественного загара. Более того, красный — громкий тренд лета 2023, поэтому такая модель обязательно должна поселиться в вашем гардеробе.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram kyliejenner

Ранее Дженнифер Лоуренс восхитила элегантным нарядом в греческом стиле.

 

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Теги:
стиль, купальники, лето, тренды, Кайли Дженнер

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