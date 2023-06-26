АфишаАфиша
Русский Українська

Могилевская сравнила "финал вагнеровского бунта" с кино

Наталия Могилевская заверила, что теперь будет более мягко критиковать завершения фильмов и сериалов.

Автор: Дмитрий Сыч
Могилевская сравнила "финал вагнеровского бунта" с кино
Таким было лицо Могилевской, когда певица, по ее словам, "читала новости с болот"
instagram nataliya_mogilevskaya

За событиями в стране-агрессорше в минувшие выходные активно наблюдали и публичные персоны Украины. Одной из них была певица Наталья Могилевская.

Читай также: "Поверить невозможно": Могилевская снялась в льняном поле на Донетчине

У себя в блоге исполнительница выложила снимок в блестящем приталенном платье, на котором она опирается на стул, а рядом стоит ведерко с попкорном.

"После финала вагнеровского бунта я больше ни одному фильму или сериалу никогда в жизни не буду предъявлять претензий за тупые и нелогические финалы", – отозвалась о попытке государственного переворота в РФ Могилевская.

instagram nataliya_mogilevskaya

Свои лайки к посту, в частности, поставили коллега Наталии Павел Зибров, а также человек, специализирующийся на сюжетных линиях – режиссер Алана Бадоев.

Читай также: "Не виделись 10 лет": Панин показал встречу с Сердючкой и Данилко

Ранее мы писали, что группа Onuka представила песню и клип о борьбе украинцев под названием "Peremoha". Музыкальный ролик полон колоритных образов Наты Жижченко и других участников съемки.

Читайте нас в Google.News
Теги:
кино, Украина, Россия, певица, Наталья Могилевская, шоу-бизнес

Статьи по теме

Панин показал, как он отправляет гуманитарную помощь Украине
Панин показал, как он отправляет гуманитарную помощь Украине
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK