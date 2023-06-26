Могилевская сравнила "финал вагнеровского бунта" с кино

Наталия Могилевская заверила, что теперь будет более мягко критиковать завершения фильмов и сериалов.

Таким было лицо Могилевской, когда певица, по ее словам, "читала новости с болот"

За событиями в стране-агрессорше в минувшие выходные активно наблюдали и публичные персоны Украины. Одной из них была певица Наталья Могилевская.

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У себя в блоге исполнительница выложила снимок в блестящем приталенном платье, на котором она опирается на стул, а рядом стоит ведерко с попкорном.

"После финала вагнеровского бунта я больше ни одному фильму или сериалу никогда в жизни не буду предъявлять претензий за тупые и нелогические финалы", – отозвалась о попытке государственного переворота в РФ Могилевская.

instagram nataliya_mogilevskaya

Свои лайки к посту, в частности, поставили коллега Наталии Павел Зибров, а также человек, специализирующийся на сюжетных линиях – режиссер Алана Бадоев.

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Ранее мы писали, что группа Onuka представила песню и клип о борьбе украинцев под названием "Peremoha". Музыкальный ролик полон колоритных образов Наты Жижченко и других участников съемки.