10 вещей, которым не место в вашей спальне

Автор: Сайко Леся

Спальня — это главное место для отдыха, восстановления сил и качественного сна. Однако часто мы сами превращаем её в склад вещей или продолжение рабочего кабинета, даже не замечая, как это влияет на уровень стресса и самочувствие.

Вот 10 вещей, которым не место в спальне, если вы хотите создать действительно уютное и расслабляющее пространство:

1. Личная электроника

Смартфоны, ноутбуки, планшеты и телевизоры излучают синий свет, который блокирует выработку мелатонина (гормона сна) и обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день. К тому же всплывающие уведомления постоянно держат нервную систему в напряжении. Сделайте спальню зоной, свободной от гаджетов.

2. Грязное белье

Корзина с нестиранной одеждой в углу комнаты или гора вещей на стуле не только портят визуальный эстетизм интерьера, но и создают неприятные запахи (особенно если это спортивная одежда). Перенесите корзину для белья в ванную комнату, гардеробную или прачечную.

3. Остатки еды и посуда

Перекус в постели за просмотром сериала кажется уютным, но он неизбежно оставляет крошки (на которых потом неприятно спать) и стойкие запахи еды, впитывающиеся в текстиль. Кроме того, оставленная посуда привлекает насекомых. Обедать и ужинать лучше за обеденным столом.

4. Острые предметы

Согласно принципам фэншуй, а также соображениям элементарной безопасности, острым предметам (ножницам, кусачкам для ногтей, канцелярским ножам) не место возле кровати. Считается, что они создают подсознательное ощущение тревоги и нарушают гармонию. Маникюрные принадлежности лучше хранить в ванной, а канцелярские — на рабочем столе.

5. Рабочий стол

Если ваш письменный стол стоит прямо напротив кровати, мозг продолжит ассоциировать спальню с дедлайнами, списком дел и рабочей рутиной. Если есть возможность, обустройте рабочую зону в гостиной или на балконе. Если пространство ограничено, хотя бы изолируйте стол ширмой или визуальным зонированием.

6. Бумаги, счета и документы

Стопки квитанций, рабочие блокноты и неразобранные документы на прикроватной тумбочке — постоянный источник фонового стресса. Спальня должна ассоциироваться с отдыхом, а не с бытовыми заботами. Перенесите всю документацию в органайзеры вне зоны сна.

7. Прозрачные и тонкие шторы

Легкий тюль выглядит воздушно и красиво, но совершенно не защищает от утреннего солнца или уличных фонарей. Для качественного и глубокого сна организму необходима полная темнота. Замените тонкие шторы на плотные портьеры или вариант с эффектом блэкаут (blackout).

8. Яркий LED-свет с холодным спектром

Холодный и слишком яркий свет создает офисную, больничную атмосферу и мешает организму настроиться на сон. Для спальной зоны выбирайте лампы с теплым мягким светом (желтого спектра) и возможностью регулировки яркости (димером).

9. Спортивный инвентарь

Гантели, тренажеры или коврики для йоги, лежащие на виду, вызывают чувство вины за пропущенные тренировки и визуально захламляют комнату. Большие тренажеры лучше убрать в другую комнату или на балкон, а мелкий инвентарь — спрятать в шкаф или выдвижные ящики под кроватью.

10. Избыток декоративных подушек

Гора декоративных подушек выглядит красиво на фотографиях, но в реальной жизни превращается в лишний хаос. Каждый вечер их приходится куда-то складывать (часто на пол, где они собирают пыль), а утром — раскладывать снова. Оставьте 1–2 любимые акцентные подушки, а остальные уберите.