Промывать не нужно — бактерии уничтожаются только при готовке, а вода из-под крана лишь разносит микробы по кухне.

Автор: Сайко Леся

Нужно ли промывать креветки перед готовкой: разбор экспертов

Кажется естественным промыть морепродукты под проточной водой перед тем, как отправлять их на сковороду или в кастрюлю. Однако кулинарные эксперты и специалисты по пищевой безопасности расходятся во мнениях о том, действительно ли это необходимо и безопасно.

Что говорят эксперты по пищевой безопасности

Официальные организации по безопасности продуктов (включая Министерство сельского хозяйства США) не рекомендуют промывать сырые креветки, как и любое другое сырое мясо или птицу.

Риск перекрестного загрязнения: Промывание сырых креветок под краном не уничтожает бактерии (такие как Vibrio или Salmonella). Вместо этого брызги воды разлетаются по раковине, столешнице, посуде и кухонным полотенцам в радиусе до одного метра, распространяя микробы.

Промывание сырых креветок под краном не уничтожает бактерии (такие как Vibrio или Salmonella). Вместо этого брызги воды разлетаются по раковине, столешнице, посуде и кухонным полотенцам в радиусе до одного метра, распространяя микробы. Как правильно избавляться от бактерий: Единственный надежный способ сделать креветки безопасными — подвергнуть их полноценной термообработке. При нагревании бактерии гибнут.

Кулинарный взгляд: когда промывание все же оправдано

Несмотря на предупреждения эпидемиологов, многие шеф-повара и кулинары продолжают промывать креветки, но делают это не ради стерильности, а для улучшения вкуса и текстуры.

Свежие креветки: На них может оставаться слизь, мелкие обломки панциря или песок. Быстрое ополаскивание ледяной водой помогает избавиться от мелких частиц. Размороженные креветки: При таянии замороженных креветок выделяется жидкость, которая часто дает неприятный «рыбный» запах. Легкое промывание помогает освежить продукт.

Как правильно мыть креветки без риска для кухни

Если вы всё же решили промыть креветки, соблюдайте следующие правила безопасности и кулинарные тонкости: