Автор: Сайко Леся

Как отличить хороший мед от плохого: советы по выбору и актуальные цены в Украине

Мед — один из самых популярных и полезных натуральных продуктов. Однако из-за высокого спроса его нередко фальсифицируют: разбавляют сахарным сиропом, добавляют загустители или подвергают воздействию высоких температур.

Как отличить натуральный мед от подделки

Оценить качество меда можно по его внешнему виду, вкусовым свойствам и с помощью простых домашних тестов.

1. Внешние признаки и консистенция

Зрелость и густота: Натуральный мед содержит не более 18–20% воды. Если зачерпнуть его ложкой и медленно вращать её, качественный продукт «наматывается» на ложку, как лента, и стекает горкой, которая плавно расплывается. Недозревший или разбавленный мед стекает быстро и брызгает.

Натуральный мед содержит не более 18–20% воды. Если зачерпнуть его ложкой и медленно вращать её, качественный продукт «наматывается» на ложку, как лента, и стекает горкой, которая плавно расплывается. Недозревший или разбавленный мед стекает быстро и брызгает. Вес: 1 литр качественного натурального меда взвешивает примерно 1,4–1,5 кг . Если 1-литровая банка меда весит значительно меньше (например, 1,2 кг) — продукт разбавлен водой.

1 литр качественного натурального меда взвешивает примерно . Если 1-литровая банка меда весит значительно меньше (например, 1,2 кг) — продукт разбавлен водой. Кристаллизация (засахаривание): Это естественный процесс для большинства сортов. К осени почти любой мед (кроме акациевого) должен закристаллизоваться. Если зимой вам предлагают жидкий подсолнечный или гречишный мед — его, скорее всего, нагревали, что уничтожает большинство витаминов и ферментов.

2. Запах и вкус

Аромат: Натуральный мед всегда обладает богатым, выраженным цветочным запахом. Подделка на основе сахарного сиропа почти не пахнет или имеет легкий запах карамели.

Натуральный мед всегда обладает богатым, выраженным цветочным запахом. Подделка на основе сахарного сиропа почти не пахнет или имеет легкий запах карамели. Органолептика: Настоящий мед вызывает лёгкое першение в горле и оставляет приятное вяжущее ощущение благодаря высокому содержанию биологически активных веществ.

3. Простые домашние тесты

Проверка бумагой: Капните мед на сухую бумажную салфетку. Если вокруг капли быстро образуется влажный след — в меде много воды или сиропа. Натуральный мед держит форму.

Капните мед на сухую бумажную салфетку. Если вокруг капли быстро образуется влажный след — в меде много воды или сиропа. Натуральный мед держит форму. Проверка йодом: Разведите мед в теплой воде и добавьте 2–3 капли йода. Если раствор посинел — в мед добавили крахмал или муку для густоты.

Разведите мед в теплой воде и добавьте 2–3 капли йода. Если раствор посинел — в мед добавили крахмал или муку для густоты. Проверка уксусом: В раствор меда и воды добавьте несколько капель уксусной эссенции. Если возникает шипение или пена — в составе есть мел.

В раствор меда и воды добавьте несколько капель уксусной эссенции. Если возникает шипение или пена — в составе есть мел. Тест с хлебом: Опустите в мед кусочек черствого хлеба на 10–15 минут. В качественном меде хлеб затвердеет. Если размякнет — в банке сахарный сироп.

Что важно знать при выборе меда

Осторожно с жидким медом зимой: Исключение составляет только акациевый мед — за счет высокого содержания фруктозы он может оставаться жидким до года и дольше. Остальные сорта кристаллизуются в течение 1–3 месяцев после сбора.

Исключение составляет только акациевый мед — за счет высокого содержания фруктозы он может оставаться жидким до года и дольше. Остальные сорта кристаллизуются в течение 1–3 месяцев после сбора. Белая пленка и пузырьки: Легкий белый налет или «морозный» узор сверху банки — это закристаллизовавшаяся глюкоза. Это признак высокой ферментативной активности и отсутствия термообработки. Однако сильное вспенивание по всему объему говорит о брожении недозревшего меда.

Легкий белый налет или «морозный» узор сверху банки — это закристаллизовавшаяся глюкоза. Это признак высокой ферментативной активности и отсутствия термообработки. Однако сильное вспенивание по всему объему говорит о брожении недозревшего меда. Правильная тара: Покупайте мед в стеклянных банках или специальном пищевом пластике. Не держите продукт в оцинкованной или металлической посуде — это приводит к окислению.

Актуальные цены на мед в Украине

Стоимость меда зависит от сорта, сложности сбора и региона. Самыми доступными остаются массовые сорта (подсолнечник, рапс), а самым дорогим традиционно считается акациевый мед.

Акациевый мед: 450 – 600 грн / литр (самый дорогой сорт, долго не кристаллизуется)

450 – 600 грн / литр (самый дорогой сорт, долго не кристаллизуется) Липовый мед: 370 – 500 грн / литр

370 – 500 грн / литр Майский (садовый / цветочный): 350 – 450 грн / литр

350 – 450 грн / литр Гречишный и Лесной: 350 – 400 грн / литр

350 – 400 грн / литр Разнотравье / Подсолнечный / Рапсовый: 280 – 350 грн / литр (наиболее доступные сорта)

(Примечание: в 1 литре содержится около 1,4 кг продукта, поэтому средняя цена за килограмм на розничных рынках обычно составляет от 200 до 400 грн в зависимости от сорта).