Как отличить хороший мед от плохого: советы по выбору и актуальные цены в Украине
Как отличить хороший мед от плохого: советы по выбору и актуальные цены в Украине
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Мед — один из самых популярных и полезных натуральных продуктов. Однако из-за высокого спроса его нередко фальсифицируют: разбавляют сахарным сиропом, добавляют загустители или подвергают воздействию высоких температур.
Как отличить натуральный мед от подделки
Оценить качество меда можно по его внешнему виду, вкусовым свойствам и с помощью простых домашних тестов.
1. Внешние признаки и консистенция
- Зрелость и густота: Натуральный мед содержит не более 18–20% воды. Если зачерпнуть его ложкой и медленно вращать её, качественный продукт «наматывается» на ложку, как лента, и стекает горкой, которая плавно расплывается. Недозревший или разбавленный мед стекает быстро и брызгает.
- Вес: 1 литр качественного натурального меда взвешивает примерно 1,4–1,5 кг. Если 1-литровая банка меда весит значительно меньше (например, 1,2 кг) — продукт разбавлен водой.
- Кристаллизация (засахаривание): Это естественный процесс для большинства сортов. К осени почти любой мед (кроме акациевого) должен закристаллизоваться. Если зимой вам предлагают жидкий подсолнечный или гречишный мед — его, скорее всего, нагревали, что уничтожает большинство витаминов и ферментов.
2. Запах и вкус
- Аромат: Натуральный мед всегда обладает богатым, выраженным цветочным запахом. Подделка на основе сахарного сиропа почти не пахнет или имеет легкий запах карамели.
- Органолептика: Настоящий мед вызывает лёгкое першение в горле и оставляет приятное вяжущее ощущение благодаря высокому содержанию биологически активных веществ.
3. Простые домашние тесты
- Проверка бумагой: Капните мед на сухую бумажную салфетку. Если вокруг капли быстро образуется влажный след — в меде много воды или сиропа. Натуральный мед держит форму.
- Проверка йодом: Разведите мед в теплой воде и добавьте 2–3 капли йода. Если раствор посинел — в мед добавили крахмал или муку для густоты.
- Проверка уксусом: В раствор меда и воды добавьте несколько капель уксусной эссенции. Если возникает шипение или пена — в составе есть мел.
- Тест с хлебом: Опустите в мед кусочек черствого хлеба на 10–15 минут. В качественном меде хлеб затвердеет. Если размякнет — в банке сахарный сироп.
Что важно знать при выборе меда
- Осторожно с жидким медом зимой: Исключение составляет только акациевый мед — за счет высокого содержания фруктозы он может оставаться жидким до года и дольше. Остальные сорта кристаллизуются в течение 1–3 месяцев после сбора.
- Белая пленка и пузырьки: Легкий белый налет или «морозный» узор сверху банки — это закристаллизовавшаяся глюкоза. Это признак высокой ферментативной активности и отсутствия термообработки. Однако сильное вспенивание по всему объему говорит о брожении недозревшего меда.
- Правильная тара: Покупайте мед в стеклянных банках или специальном пищевом пластике. Не держите продукт в оцинкованной или металлической посуде — это приводит к окислению.
Актуальные цены на мед в Украине
Стоимость меда зависит от сорта, сложности сбора и региона. Самыми доступными остаются массовые сорта (подсолнечник, рапс), а самым дорогим традиционно считается акациевый мед.
- Акациевый мед: 450 – 600 грн / литр (самый дорогой сорт, долго не кристаллизуется)
- Липовый мед: 370 – 500 грн / литр
- Майский (садовый / цветочный): 350 – 450 грн / литр
- Гречишный и Лесной: 350 – 400 грн / литр
- Разнотравье / Подсолнечный / Рапсовый: 280 – 350 грн / литр (наиболее доступные сорта)
(Примечание: в 1 литре содержится около 1,4 кг продукта, поэтому средняя цена за килограмм на розничных рынках обычно составляет от 200 до 400 грн в зависимости от сорта).