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Какой церковный праздник 12 сентября и что нельзя делать

Христиане вспоминают свя­щен­но­му­че­ника Ав­то­нома.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 12 сентября и что нельзя делать
В народе Автамона прозвали Артамоном Змеевиком.
открытые источники

В субботу, 12 сентября, православная церковь чтит память свя­щен­но­му­че­ника Ав­то­нома. В народном календаре - Артамон Змеевик. Его вспоминают 12 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 сентября. 

День ангела отмечают носители имен: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан.

Какой церковный праздник 12 сентября

Священномученик Автоном проживал в III веке и был епископом в Италии. Во времена гонения на христиан святой приехал из Италии в Вифинию и проповедовал христианство. Автоном крестил многих язычников, путешествовал с проповедями.

Когда идолопоклонники узнали о священнике, то напали на храм во время службы, выгнали христиан и убили Автонома.

Священномученик Автоном.
Священномученик Автоном.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 12 сентября

В Артамонов день следили за змеями. Считалось, что в этот день они перебираются из полей в леса, идут в вертепы и прячутся до весны в землю. В народе говорили: "На Артамона день с ночью равняется, а змеи в спячку впадают". 

12 сентября собирали рябину. Хозяйки готовили из рябины вкусные угощения и рябиновый квас.

  • Если гром - ждать теплой осени.
  • Если дождь - к долгой зиме.

Что нельзя делать 12 сентября

  • Нельзя вредить змеям.
  • Не стоит ходить в лес.
  • Не нужно кричать и ссориться.
  • Не следует тяжело трудиться.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем.
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