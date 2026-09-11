Какой церковный праздник 12 сентября и что нельзя делать
Христиане вспоминают священномученика Автонома.
В субботу, 12 сентября, православная церковь чтит память священномученика Автонома. В народном календаре - Артамон Змеевик. Его вспоминают 12 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 сентября.
День ангела отмечают носители имен: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан.
Какой церковный праздник 12 сентября
Священномученик Автоном проживал в III веке и был епископом в Италии. Во времена гонения на христиан святой приехал из Италии в Вифинию и проповедовал христианство. Автоном крестил многих язычников, путешествовал с проповедями.
Когда идолопоклонники узнали о священнике, то напали на храм во время службы, выгнали христиан и убили Автонома.
Традиции и обычаи 12 сентября
В Артамонов день следили за змеями. Считалось, что в этот день они перебираются из полей в леса, идут в вертепы и прячутся до весны в землю. В народе говорили: "На Артамона день с ночью равняется, а змеи в спячку впадают".
12 сентября собирали рябину. Хозяйки готовили из рябины вкусные угощения и рябиновый квас.
- Если гром - ждать теплой осени.
- Если дождь - к долгой зиме.
Что нельзя делать 12 сентября
- Нельзя вредить змеям.
- Не стоит ходить в лес.
- Не нужно кричать и ссориться.
- Не следует тяжело трудиться.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем.