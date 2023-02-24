«Главное открытие – наши люди»: как украинских звезд изменил год полномасштабной войны

Мы никогда не будем такими, как до 24 февраля 2022 года.

Автор: Кива Александр

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Украинцы доказали всему миру, что они самая сильная нация и будут бороться до победы! В годовщину вторжения украинские звезды поделились, как их изменил этот год войны.

Виталина Библив, актриса сериала «Будиночок на щастя»

Этот год показал, что я могу спокойно прожить без того, что мне казалось важным. Это покупки, телефоны, платья… Научилась также жить без света, как и все украинцы, – говорит Библив. – Самым главным в моей жизни оказалось чувствовать дыхание и прикосновения родных людей. Для меня невероятно важны улыбки родителей и любимого мужчины. А еще хочется не видеть слез наших детей. Признаюсь, я не ожидала от украинцев такой сплоченности и силы духа. Не ожидала от себя, что могу стать комендантом бомбоубежища и прожить 33 дня в подвале. Или что буду набирать песок в мешки и строить блокпосты, дежурить во время комендантского часа и не спать по несколько суток. Мы все оказались гораздо сильнее, чем думали! Сегодня меня переполняют разные эмоции – от слез до радости. Главное, я благодарю Бога и ВСУ за то, что жива!

Алекс Якутов, Шеф, эксперт реалити «На ножах»

До войны был убежден, что хорошо разбираюсь в людях. Однако выяснилось, что это не так. Я получил урок и начал разбираться в людях еще лучше. Теперь знаю, что некоторые могут делать больно, когда совсем не ожидаешь, – говорит Якутов. – Также в который раз осознал, что семья и друзья – это самое важное. Даже соседи, коллеги и вся наша объединенная страна играют немаловажную роль в моей жизни. А также за последние 12 месяцев стал еще больше любить Украину. Год войны показал, что я не могу жить без Азовского моря и родного Мариуполя. Не считаю, что 24 февраля – годовщина вторжения. Важной датой будет наша победа. А день начала войны для меня – обратный отсчет до поражения россии.

Оля Жуковцова, актриса сериала «Молодая»

Этот год заставил меня стать самостоятельнее, еще больше думать о будущем, заработке, семье. Не просто размышлять, а действовать, чтобы получить хоть какую-нибудь стабильность, – делится Жуковцова. – Убедилась, что жизнь очень непредсказуема, а сила любого человека заключается в гибкости и возможности брать на себя ответственность за многие вещи. Поняла, что помогать и поддерживать могут не только близкие, но просто неравнодушные люди. Этот год показал, что я спокойно могу прожить без всей одежды, которую имею. Спасаясь от войны, уезжала из дома всего с одной парой спортивных штанов и свитшотом. Самым важным для меня оказались люди. Некоторые дают мне жизненные уроки, за что я им тоже благодарна. Другие дарят разговоры, поддержку, поступки, дух, энергию, доброту, юмор. Мое самое главное открытие в этом году состоит в человечности, в том, что мы можем как оказывать помощь, так и просить о ней.

Александр Педан, ведущий проектов Нового канала

Прошедшие 12 месяцев очень сплотили мою семью. Мы начали больше ценить время, проведенное вместе, и возможность живого общения. Я каждый день звоню маме, периодически – братьям. Мои родные всегда были и будут на первом месте, – говорит Педан. – Также оказалось, что спокойно могу прожить без некоторых благ, которые раньше казались важными. К примеру, покупка вещей, походы в рестораны... На это нет ни желания, ни времени. Приятнее поужинать в семейном кругу дома и приготовить еду собственными руками. Главным открытием этого года считаю свою команду! Мы вместе создали много социально полезных проектов. На годовщину вторжения я чувствую грусть, боль и жалость, ведь все мы понимаем, что враг украл у нас год жизни. Но в то же время верю в будущее! 24 февраля 2022-го мы и подумать не могли, что не просто выстоим год, но и будем очень близки к победе. Что ВСУ – лучшие! Что все наши службы сработают на 150%! Кстати, сегодня мы всей семьей собрались в Киеве. Для нас это нечто символическое. Хотелось в этот день быть дома и еще раз показать врагу, что нас невозможно победить!

Елена-Кристина Лебедь, ведущая проекта «Аферисты в сетях»

За последнее время я поняла глубину фразы: «Самые дорогие в жизни вещи – вовсе не вещи». Мое главное открытие за этот год – наши люди. Они и являются нашим главным сокровищем, наследием и будущим. Пусть с приходом мира у нас начнется беби-бум! – с улыбкой делится Лебедь. – Год показал, что, как оказалось, заменить можно что угодно. И просто относиться ко всему как к расширению своего жизненного опыта. Признаюсь, что я не фокусируюсь на годовщине вторжения. Как рекомендовали психологи в Нацмарафоне, всегда думайте на неделю вперед. Чтобы мозг понимал, что вы верите в будущее. Так вот, я чувствую весну, которая наступит уже через неделю. А еще искренне верю в наше мирное, цветущее и прогрессивное будущее.

Назар Заднепровский, актер сериала «Будиночок на щастя»

Через год полномасштабной войны я стал более жестким. Моя четкая позиция: только все украинское в нашем кино, ни одного московита! – говорит Заднепровский. – Самые важные люди в моей жизни, как я и догадывался раньше, – это семья. А открытие года то, что для большинства украинцев наша страна превыше всего. Сейчас у меня огромная вера в Украину, в украинцев и в наше прекрасное будущее.

Наталья Мосейчук, ведущая ТСН

Все помню. Ничего не прощу. 24 февраля 2022 года я написала кратчайший пост. «ВОЙНА». Она изменила все. Она изменила нас. Мы – Нация Непокоренных. Нация сильных, достойных, мужественных, участливых, настоящих людей с ценностями. Со справедливостью, равенством, уважением. Испытания. Боль. Мы преодолеем. Преодолеваем. Выстоим. Идем к победе. Берегите себя и Украину!

Наталия Островская, ведущая ТСН

Мы плакали, когда разрушали украинские города, мы радовались, когда освобождали Харьковщину и Херсон. Мы плакали, когда разрушали нашу «Мечту», мы радовались, когда наши сбивали 70 ракет из 90. Год великой войны – год эмоциональных падений и возвышений. Год, испытавший нас на прочность. Год, показавший, кто является настоящим героем.

Слава тем, кто нас держит, – слава военным! Слава украинцам – сильнейшей нации в мире! Слава нашей родной свободной сильной Украине. Желаю нам слез победы.

Валентина Хамайко, ведущая «Сніданок. Вихідний»

Помню ли я 24 февраля в прошлом году? Да. Ранним утром мы с детьми и мужем проснулись дома от взрывов, видели вертолеты, потому что живем за городом. Сказали детям собрать основные вещи, надеть на себя теплую одежду. Помню, тогда еще не было пяти часов утра, как раздался первый взрыв. Все проснулись, понимая, что произошло, потому что последний месяц все жили в ожидании войны.

Изменилась ли я за этот год? По-видимому, потеряла чувство уверенности. Моя нервная система стала нестабильной. Могу расплакаться, сорваться по любому поводу. Боюсь громких звуков. Хотя сделала для себя одно полезное дело – в прошлом году прошла курс военной подготовки: обучалась безопасному обращению с оружием, самозащите, парамедицине.

Эта война – это прививка для всех нас – нашего поколения, детей – от искусственной любви ко всему русскому. Это тяжелая, болезненная вакцинация. Но мы ее пройдем и пойдем дальше. Потому что украинцы – нация супергероев!

Святослав Гринчук, ведущий ТСН

У меня в телефоне почти не сохранилось фото с 24 февраля прошлого года. Немного размытая фотка колонны из автомобилей на проспекте Победы, возле которой я как раз спускался в метро, и все. Остальные – скриншоты из разных новостных сайтов и телеграм-каналов. В конце концов, мне, думаю, как и вам, не нужны фото, чтобы воспроизвести этот день в памяти чуть ли не с точностью до минуты.

Зато я рад, что имею фотографии утра 23-го. Ровно за сутки до. Сейчас 23-е вспомнить гораздо труднее. И воспроизвести. И ощутить. Ту странную комбинацию беспокойства и веры, тревоги и самоубеждения, у каждого – в разных пропорциях.

23-го больше не будет. Но обязательно будет 25-е. Верим, готовимся, приближаем. И благодарим тех, кто не позволяет этой проклятой машине времени навсегда остановиться. А еще – старым фотографиям. Прямо за то, что они сохранились.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН

Год с начала полномасштабного вторжения. Мы все изменились, но вместе с тем остались собой. Свободными. Непокоренными. Украинцы.

Первое, что я сделала утром 24 февраля, написала в рабочий чат: «Какой план? Когда ехать на работу?». В тот момент я ясно понимала, что теперь моя задача – держать информационный фронт. Мы видим разрушительное действие российской пропаганды, и наша миссия во время этой войны дать людям возможность иметь доступ к правдивой, проверенной информации. Мы на страже информационного покоя украинцев. Мы работали и работаем для вас.

Второй фронт – волонтерский. Я очень рад, что волонтерами стала вся страна! Вместе с вами мы покупали автомобили, тепловизоры, бронежилеты, каски, дроны! Вместе делали праздник для детей Охматдета! Если каждый из нас будет что-то делать для победы, то победа придет гораздо быстрее!

Неля Шелкопляс, ведущая «Сніданку з 1+1»

Год полномасштабной войны. Удивительные ощущения. Вспоминая тот день, не знаю, как так получилось, но тогда я проснулась в 4.45, в 5 утра меня забрал водитель, я ехала на работу, и мы не слышали вообще ничего. И только в 5.20 мне позвонили по телефону и сказали, что началась война. У нас был эфир, потом мы сидели в гримерной с Людой Барбир и Маричкой Падалко и просто смотрели в стену. Мозг отказывался осознавать, что началась война.

Признаюсь, эта война многих «отсеяла», еще большее количество дорогих мне людей украла и перенесла в 1000 км от меня. И знаю, что такое происходит и у вас, родные. Больно во всех случаях. Но, несмотря на боль, мы должны продолжать жить. Это все когда-нибудь закончится и станет лучше. Должен стать лучше, иначе… Об «иначе» думать не хочу… Хочу просто научиться быть благодарной за все! Предстоит еще много испытаний, но наше единство и взаимопомощь – это то, что поможет нам выстоять!

Людмила Барбир, ведущая «Сніданку з 1+1»

Перерождение. Переосмысление. Очень трудно несколькими словами описать все то, что мы с вами пережили, и как это повлияет на нашу дальнейшую жизнь и не только нашу, но и весь мир. Конечно, каждый из нас переосмыслил все свои действия, ценности. Еще раз подтвердилось – наш народ умеет объединяться. И как масштабно! Насколько мы сильны, несокрушимы. Насколько велика жажда свободы, воли, счастливой жизни!

Верю и хочу надеяться, что этот трудный год подарит нам много лет дальнейшей счастливой жизни. И что эта война, которая продолжалась веками, это уничтожение всего украинского наконец прекратится. Нашей победой.

Руслан Сеничкин, ведущий «Сніданку з 1+1»

24 февраля. Особый день в истории каждого украинца. Этот день навсегда останется в нашей памяти, в истории жизни каждого. Каждый помнит этот день по-особенному. Иногда кто-то не хочет помнить. Но это часть нашей истории. Кто-то ожидал этой полномасштабной войны, а кто-то, наоборот, пытался сохранить надежду, что войны не будет. Но мы за этот год стали, безусловно, сильнее. Это наш уникальный опыт, который мы будем нести на грядущие поколения. Помним о тех, кого не стало на этой войне.

Мы никогда не будем уже теми, какими были до 24 февраля. Но мы стали другими и мы стали лучше. Взращивайте в себе Украину. Всё будет Победа.

Александр Попов, ведущий «Сніданок. Вихідний»

24 февраля 2022 года. День, который изменил всех нас. Пытаюсь вспомнить, но размытое ощущение утра – оно настолько в тумане, что я не помню детали. Уж точно и не скажу от чего проснулся – то ли от взрывов, то ли от телефонных звонков друзей, встревоженно говоривших, что началась война. Я был из тех, кто до последнего в это не верил. Думал, что адекватность и здравый смысл восторжествует и россия не начнет полномасштабное вторжение. Но я, как и многие, ошибался.

Было ужасно. Было непонимание. В тот первый день войны пошел сдавать кровь. К моему удивлению, там было много людей, поэтому пришлось несколько часов простоять в очереди.

Этот год войны заставил произвести переоценку жизненных ценностей, расставить приоритеты – что раньше казалось важным, теперь уже не имело такого значения и наоборот. Понял, что родные люди – самые важные. И что украинцы – невероятные! Верю и жду нашей победы в 2023 году! С нами сила и правда!

Алексей Суханов, ведущий ток-шоу «Говорить вся країна»

Не хочу и не буду вспоминать тот день… Понятно, что это боль, потрясение, шок… Смотреть надо вперед – особенно сейчас, когда внутри опустошенность…

Бесконечный день 24 февраля, словно страшный сон, который тебя и все вокруг изменил, многое перечеркнул, перевернул, обнулил, но никак не закончится. Поэтому как и миллионы украинцев работаю, помогаю, стараюсь быть полезным везде, потому что осознаю, что мы здесь – за спинами тех, кто смотрит в глаза смерти каждый миг! Не опозорить память тех, кого убила раша! Упорно сосредоточенно делать свое дело, чтобы быть полезным и опытом, и материальной поддержкой тем, кому хуже тебя, потому что это тоже сейчас означает «быть эффективным, быть полезным». Работаю, делаю, мечтаю, планирую, знаю, что Украина должна быть только европейской. Поэтому каждый день непрестанно воспитываю в себе европейца, потому что за меня это никто не сделает, вдохновляюсь и учусь у окружающих меня людей. День за днем становлюсь свидетелем историй и моментов, из которых и состоит несокрушимое величие украинского духа. Слава европейской Украине! Слава народу, навсегда ставшему Героем!