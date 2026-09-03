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"Хожу как уточка": Витвицкая поведала о своем самочувствии перед родами

Саломия Витвицкая купается в поддержке близких за считанные недели до рождения первенца.

Автор: Дмитрий Сыч
"Хожу как уточка": Витвицкая поведала о своем самочувствии перед родами
Витвицкой 46 лет
instagram solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая, которая вскоре должна родить первенца от Олексы Ситайла, рассказала о последних неделях беременности. По словам телеведущей, сейчас она значительно медленнее, чем раньше. Передвигается, мол, "как уточка".

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38-я неделя беременности для Витвицкой сопровождается ожиданием родов. Она рассказала, что уже была на тренировочных схватках и однажды даже собиралась в роддом, однако это оказалась ложная тревога.

Публичная персона отметила, что теперь регулярно получает от подруг сообщения с вопросами, не родила ли. По словам Витвицкой, знакомые еще присылают ей забавные видео о беременности и советы по уходу за младенцем. Соломия призналась, что такое внимание ее очень умиляет.

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

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Она также поинтересовалась у подписниц, как те чувствовали себя в последние недели перед родами.

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Теги:
фото, беременные звезды, ведущая, шоу-бизнес, беременность, беременность звезд, Соломия Витвицкая

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