"Хожу как уточка": Витвицкая поведала о своем самочувствии перед родами

Саломия Витвицкая купается в поддержке близких за считанные недели до рождения первенца.

Соломия Витвицкая, которая вскоре должна родить первенца от Олексы Ситайла, рассказала о последних неделях беременности. По словам телеведущей, сейчас она значительно медленнее, чем раньше. Передвигается, мол, "как уточка".

Читай также: Во второй раз беременная жена Остапчука не будет "гнаться" за дочерью

38-я неделя беременности для Витвицкой сопровождается ожиданием родов. Она рассказала, что уже была на тренировочных схватках и однажды даже собиралась в роддом, однако это оказалась ложная тревога.

Публичная персона отметила, что теперь регулярно получает от подруг сообщения с вопросами, не родила ли. По словам Витвицкой, знакомые еще присылают ей забавные видео о беременности и советы по уходу за младенцем. Соломия призналась, что такое внимание ее очень умиляет.

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

Читай также: Витвицкая поведала, чему ее научила беременность в 46 лет

Она также поинтересовалась у подписниц, как те чувствовали себя в последние недели перед родами.