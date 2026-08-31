46-летняя Витвицкая отгуляла baby shower перед рождением первенца

Тарабарова устроила ведущей трогательный праздник перед родами

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая уже в сентябре впервые станет мамой, поделилась яркими фото с вечеринки baby shower. Праздник в честь будущего малыша для звезды организовали Светлана Тарабарова и Екатерина Орлова.

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Локацию украсили фотозоной в бирюзово-голубых тонах с воздушными шарами и символическим голубым тортом с надписью «Мы ждем тебя, baby», ведь Соломия и ее муж Алексей Ситайло ожидают мальчика.

Событие собрало близких подруг Витвицкой из разных городов Украины и даже из-за границы. Гости подготовили сентиментальный памятный презент — блокнот с пожеланиями для первенца, который он сможет прочитать, когда вырастет.

«Baby shower, который я точно запомню навсегда. Мои девочки собрались из разных городов и даже стран, чтобы обнять нас с малышом, пожелать ему самого важного и просто побыть рядом. Светлана Тарабарова и Екатерина Орлова организовали для меня невероятно теплый день. И теперь у меня есть еще и блокнотик с пожеланиями для нашего сыночка, которые он когда-то обязательно прочитает. Спасибо, мои девочки. За сюрприз, любовь и этот день, который невозможно повторить или сравнить с любым другим», — поделилась эмоциями Соломия.

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на вечеринке в честь будущего ребенка instagram.com/solomiyavitvitska