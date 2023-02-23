Елена Курта: Война научила нас всех ценить каждый миг

Актриса Елена Курта дала эксклюзивное интервью сайту Afisha.bigmir.net

Автор: Кива Александр

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Известная украинская актриса Елена Курта появится в новой четырехсерийной военной драме «Я – Надежда», показ которой состоится уже 24 февраля в 19:30 на канале «2+2». Это история о медиках экстренной службы, которые в начале полномасштабной войны спасали гражданских и военных в Харькове.

Afisha.bigmir.net расспросила актрису о съемках на реальной станции скорой помощи, первые недели войны, собственные методы преодоления стресса и момент, когда Елена чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Елена, помните, как вас утвердили на роль? Какова была ваша реакция, когда прочитали сценарий?

Мне очень нравилось, как проходил кастинг. Все разговоры с режиссером и творческой группой происходили очень щемяще. Все помнили, что мы рассказываем не просто художественную выдумку, а историю о каждом из нас, о каждом украинце с прошлого февраля, который будет смотреть сериал. Мы хотели, чтобы эта история была максимально честной, тем более что она вдохновлена реальной историей фельдшера из Харькова. Играть – не было никакой нужды, мы были сотканы из всех ощущений.

О чем для вас этот сериал?

Прежде всего, это способ напомнить друг другу, что мы вместе. Что начало войны было для нас общим – мы были полны веры, хотя и боялись, были порой растеряны, даже когда действовали. А действовали мы часто интуитивно, спонтанно, решительно.

Для меня это история не столько о станции скорой помощи в Харькове, сколько о каждом человеке в Украине, чем бы он ни занимался, – был в школе, укрытии многоэтажки или в офисе, или в пробке на выезд. В феврале всюду война ощущалась одинаково. Каждый брал на себя определенную часть ответственности: кто-то стоял по три часа в аптеку, потому что всем в укрытии нужны были лекарства, кто-то дежурил, кто-то проводил разведку на улице, кто-то готовил еду для тероборонцев. Эта история могла происходить где угодно, и герои сериала – это портреты нас всех. Но если мы говорим в контексте скорой помощи, то это драма о героических людях, которые до сих пор вместе с ГСЧС, службами спасения, нашими военными кладут свою жизнь в служение другим. «Я – Надежда» – уважение этим героям.

Кто ваша героиня?

Я играю руководителя станции скорой. Когда я впервые прочла сценарий, она показалась мне несколько антагонистической. Но углубляясь в персонажа, я поняла, что это женщина, несущая ответственность за весь коллектив, пытающаяся преодолеть вызов, с которым столкнулась во время войны. Она сильная, но внутри нее – чувствительная женщина, рядом с которой нет никого, кроме ее команды. В сериале мы не видим, что происходит у нее внутри, но, думаю, она переживает то же, что все руководители скорой помощи, которые в первые дни войны разыскивали медикаменты, турникеты, мотивировали людей оставаться, помогать. Они также боялись, преодолевали страх, не понимали, что делать в определенных случаях, и принимали очень смелые, творческие решения. Моя героиня очень интересна, и я имела честь ее воплощать. Быть руководительницей скорой непросто. Я знаю, о чем говорю, потому что в моей семье есть врачи. Моя родная сестра много лет работала на скорой. Отец 11 лет посвятил медицине, крестный, крестная, близкие друзья – в моем окружении много врачей. Быть врачом – это посвятить свою жизнь служению. Я принимала эту стойкость и опору, которая есть у моей героини, на примере самых достойных людей вокруг меня.

Война накладывает ограничения на съемочный процесс, в частности на выбор локаций. Где снимали сериал?

Съемки эпизодов при моем участии проходили в Киеве на настоящей станции скорой помощи. Это было очень атмосферно. На момент съемок работа станции не приостанавливалась, поэтому мы видели, сколько вызовов было за день, когда бригада собирается к пациенту и иногда даже не успевает отдохнуть между выездами. Меня поразили постоянно улыбающиеся диспетчеры, которые спокойно принимают вызов и с улыбкой в громкоговоритель говорят: «Пятая бригада – на выезд, шестой – подготовиться»… Если со стороны посмотреть на работу скорой, то это как улей. Одна бригада приехала, другая уехала, кто-то побежал мыть машину, водитель подкачивает колесо, фельдшеры набирают медикаменты. Это улей пчел, неустанно спасающих людей.

До съемок консультировались с родными-медиками?

Нет, моего опыта полноценного общения с врачами было достаточно. Уже во время съемок мы по многим вопросам совещались с реальным руководителем станции – например, что делают медики, когда объявляют воздушную тревогу или идет обстрел. Я безгранично благодарна ему за очень квалифицированные консультации. Иногда он даже был с нами на съемочной площадке, давал резонные подсказки – это очень помогало. Ибо абсолютно у всех экстренных служб есть свои протоколы действий на случай чрезвычайных ситуаций, и это не всегда те инструкции, которыми пользуются гражданские.

Вы родом из Ужгорода, но уже давно живете в Киеве. В начале полномасштабного вторжения вы были в столице или эвакуировались к родителям? Какими были последние дни февраля?

С начала полномасштабного вторжения я была в Киеве. В первые дни рядом со мной было невероятное количество невероятных людей. В одном огромном укрытии мы развернули госпиталь, заботились друг о друге, строили фортификационные сооружения, кормили защитников, защищавших периметр дома. Это было время сплочения. Мы делали коктейли Молотова, много смеялись, организовывали детские площадки, хотя видеть, как дети катаются на самокатах посреди укрытия, было очень больно... Это было интересное время, когда каждый имел свою зону ответственности и получал от этого безумное количество энергии в ответ.

Собственно, слово «эвакуация» для меня не очень актуально, потому что у меня не было никакого желания эвакуироваться. В марте вместе с другими людьми, которым нужно было сопровождение, я на несколько недель выехала на запад Украины. Для меня это был повод увидеть родителей, которые очень волновались, немного перевести дух и вернуться в Киев. Никакого желания уезжать у меня нет до сих пор. Это мое место силы. Место, которое меня вдохновляет и является источником энергии, света и жизни.

Из-за отмененных съемок, выступлений и премьер для многих актеров профессиональная жизнь сейчас на паузе. Как война повлияла на вашу работу?

Бесспорно, кино стало меньше. Но я благодарна судьбе, потому что в этом году у меня была возможность реализовываться в профессии. В апреле мы с режиссером Славой Туряницей сняли короткий метр, который сейчас путешествует по фестивалям и был показан на Киевском международном фестивале короткого метра. Кстати, это тоже картина, где фигурирует Харьков, она называется «Харьков мюзик фест состоялся». В августе у меня были съемки в польско-украинском фильме. Кроме того, была возможность заниматься в театре. Театр, к счастью, продолжает проводить тренинги. С августа по конец ноября мы вместе с моей подругой Ариной Петровой делали онлайн-лагерь для актеров. Было несколько съемок на английском языке для иностранных проектов. Поэтому я не могу сказать, что моя профессиональная жизнь замерла. Я счастлива и безгранично благодарна за это судьбе. И верю в то, что кинопроизводство начнет понемногу возвращаться, потому что есть о чем снимать и мы имеем огромное количество талантливых людей, соскучившихся по этой работе.

Кроме юридического и актерского образования вы также учились на психолога. Помогают ли полученные знания сейчас, учитывая ежедневный стресс?

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Безусловно, иметь еще и психологическое образование сегодня – это супербонус. Я, как психолог, имею возможность быть вовлеченной в проекты, где помогаю другим людям преодолевать последствия постоянного стресса, в котором мы находимся.

Что касается меня лично, моя стрессоустойчивость – результат многолетней работы над собой. Находясь в Киеве, я, как и все, слышу взрывы, могу остро реагировать на громкие звуки, иногда ночью просыпаюсь от того, что соседи громко хлопают дверью или слышу странный свист, возвращающий меня в июнь. Тогда две ракеты прилетели в соседний двор – это было очень страшно. В целом моя психика реагирует отлично, я ей очень благодарна, что она со мной заодно. Помним, что любая реакция на ненормальные обстоятельства является нормальной.

Как успокаиваете себя во время тревог и обстрелов?

Мои средства регулирования тревоги просты. Формула стрессоустойчивости тоже очень проста: полезные мысли + эффективные действия + ценности + социальные связи. Практикую стабилизационное дыхание, пью много жидкости, заземляюсь – здесь и сейчас. Если тревога длительная, записываю близким мне людям голосовые сообщения со стихами Жадана. Для меня поэзия Жадана – лучший способ преодоления любой тревоги.

Стрессоустойчивость – это привычка, для меня это достаточное количество отдыха, рутинные классные привычки, которые каждый день вдохновляют меня и дают настроение. Я люблю свежий воздух – ежедневно прогуливаюсь. Физические нагрузки в удовольствие, чтение, обучение. При этом творческий процесс не останавливается ни на секунду, даже если это просто мысли или идеи, которые я записываю в тетрадь.

Во время воздушной тревоги, если я в Киеве, иду в укрытие. Сегодня для меня этот шкаф – единственное место в квартире, где есть две стены. Это мой бункер, в котором я пью чай, читаю стихи, общаюсь с близкими мне людьми. А иногда просто листаю новости, делаю донаты, отправляю поддержку ВСУ или сплю. Кстати, это тоже недавно полученный навык. Во время тревоги я встаю с кровати, иду в свое домашнее укрытие и засыпаю, потому что уверена, что все будет хорошо.

Одно из ваших увлечений – аргентинское танго. Говорят, танцы – это искусство, выражающее чувство через движение. О каких эмоциях и чувствах вы сегодня танцуете?

Танго пока на паузе, но танцы дома никто не отменял. Я танцую о благодарности, о жизни, любви, иногда о боли. Иногда танцую в честь тех, кто уже никогда не сможет танцевать. Иногда в знак уважения тем, кто защищает страну. Танцую с верой в каждого, в себя и в то, что мы останемся на правильной светлой стороне. Но чаще всего мой ежедневный танец о признательности быть живой сегодня.

Чувствовали ли вы себя счастливыми за этот год? Что это было за моменты?

Не было ни дня в течение этого года, когда бы я не чувствовала себя благодарной и счастливой. Это ощущение родилось в последние 5–6 лет. Когда ты можешь найти чему радоваться даже посреди хаоса, когда все рушится и ты находишься в состоянии неопределенности. Сегодня я благодарю ВСУ, моих друзей, украинцев, Вселенную, Бога, родителей за то, что каждый день есть повод быть счастливым.

Я помню, как на Рождество успела за 5 минут до закрытия магазина забежать и накупить много гирлянд на батарейках. Приехала домой, развесила их в комнате – и вдруг стало так много света. Я села среди дома, посмотрела вокруг и чувствовала себя очень счастливой маленькой девушкой в волшебном мире. В мире, где ты радуешься, когда возвращаются из плена лучшие воины, где получаешь смс-ку «живой», где радуешься новорожденным детям, где ты счастлив жить в одно время с миллионами невероятных людей.

На самом деле поводов для счастья очень много – я здорова, жива, есть возможность поддерживать, заботиться, любить, учиться, быть полезной. Война научила нас всех еще больше ценить каждый миг. И сделала важным абсолютно все.