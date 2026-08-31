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Трегубова показала бюст и ноги во время прыжка в кучу мусора

Даша Трегубова попробовала себя в роли каскадера.

Автор: Дмитрий Сыч
Трегубова показала бюст и ноги во время прыжка в кучу мусора
Сумская, Барбир и Светлицкая отреагировали на пост Трегубовой
instagram dasha.tregubova

Даша Трегубова показала кадры со съемки, на которых продемонстрировала незаурядную физическую сноровку. Для сцены ей пришлось проделать непростой трюк – перепрыгнуть через забор. Актриса сделала это в узкой юбке-карандаше и туфлях на каблуке.

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Трегубова отметила, что именно актерство остается для нее одной из лучших вещей в жизни даже несмотря на вынужденные перерывы из-за воздушных тревог.

instagram dasha.tregubova

На других фото со съемочной площадки знаменитость предстала в расстегнутой блузке, подчеркнувшей ее декольте. Также она показала моменты подготовки к сцене.

instagram dasha.tregubova

instagram dasha.tregubova

instagram dasha.tregubova

Публика оценила сноровку Даши как каскадерши в разделе комментариев и лайков. Сообщение не обошли вниманием и другие медиаперсоны. Так, коллега Трегубовой Елена Светлицкая поставила в комментарии смайл с глазами-сердечками, в то время как телеведущая Людмила Барбир и актриса Ольга сумская – лайки.

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К слову, в июне виновница публикации очаровала публику ногами во время прогулки в красном платье по Киеву.

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Теги:
кино, фото, пост, актриса, Ольга Сумская, шоу-бизнес, грудь, Даша Трегубова, Людмила Барбир, Елена Светлицкая

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