Стоп-лист: ТОП-5 видов рыбы, которую лучше не есть

Какую рыбу стоит исключить из своего меню.

Автор: Мельник Анна

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Кафельник

Нам с самого детства твердят о том, что рыба — это чрезвычайно полезно, и ее нужно есть. Более того, мы привыкли относить морепродукты к разряду правильного питания. Однако на качество этого продукта во многом влияет экология. К сожалению, некоторые виды рыбы, которые обитают в океанах и морях, загрязнены паразитами, металлами и промышленными химикатами. Естественно, такая «картина» нагоняет страх. Рассказываем, какие виды рыб лучше исключить из своего рациона, чтобы не стать жертвой зараженных морских обитателей.

Кафельник pinterest

Кафельник — рыба, которая отличается высоким содержанием ртути в мясе, поэтому ее потребление рекомендуется ограничить. Кроме того, из-за превышения дозволенного уровня добычи кафельник вылавливают без соблюдения санитарных норм. Отсюда риск получить зараженную рыбу или испорченную.

Белый тунец (эсколар, масляная)

Белый тунец (эсколар, масляная) pinterest

Мясо этой рыбы очень вкусное, однако чрезмерное употребление может вызвать кериорею — одну из форм диареи. Эсколар содержит неусваиваемое жирное вещество гемпилотоксин, который и придает ее мясу сочный маслянистый вкус и текстуру.

Угорь

Блюдо с угрем pinterest

Да, блюда с угрем также не рекомендуют часто употреблять. К сожалению, из-за способности впитывать своей жировой тканью все отходы, находящиеся в воде, уровень ртути и прочих опасных веществ в этой рыбе очень высок. Стоит ограничить ее в своем рационе до 300 граммов в месяц.

Дикий морской окунь

Дикий морской окунь pinterest

Среда обитания этой рыбы сильно влияет на ее свойства и состав. К примеру, чилийский морской окунь имеет высокое содержание ртути, поэтому его нельзя есть чаще, чем пару раз в месяц. Лучше брать рыбку, обитавшую у Фолклендских островов, а также у побережья Аргентины или Антарктики, ведь там экологическая ситуация получше, поэтому и состав безопаснее.

Пангасиус

Пангасиус pinterest

Пангасиуса чаще всего вылавливают во Вьетнамских реках, которые являются самыми грязными в мире. Даже при замораживании рыбы используют ту же отравленную воду. К тому же, для быстрого роста этой рыбы в ее рацион добавляют гормоны и антибиотики. Также в составе мяса содержится много ртути, фурацилин и различные полифосфаты.

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