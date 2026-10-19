Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Надя Дорофеева поделилась личной историей, чтобы напомнить о важности ранней диагностики заболеваний. Около 2017 года у артистки обнаружили фиброаденому – доброкачественное новообразование, которое врачи вовремя удалили хирургическим способом.
Читай также: Тяжелобольная Селин Дион упала на концерте в Париже
О вопросе здоровья исполнительница написала по случаю месяца осведомленности о раке молочной железы, который приходится на октябрь. После операции Дорофеева регулярно проходит медицинские обследование.
Певица призвала подписчиков ответственно относиться к собственному здоровью и не откладывать визит к врачу. Она подчеркнула, что своевременная диагностика помогла ей выявить проблему и получить необходимое лечение.
Читай также: Егор Гордеев оказался в гипсе и на костылях из-за "мультизадачности"
Надежда также посоветовала найти специалиста, которому можно доверять, и позаботиться о профилактических осмотрах, даже если забота о здоровье отходит на задний план.