АфишаАфиша
Русский Українська

Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли

Автор: Дмитрий Сыч
Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Проблема со здоровьем Дорофеевой была обнаружена 9 лет назад
instagram nadyadorofeeva

Надя Дорофеева поделилась личной историей, чтобы напомнить о важности ранней диагностики заболеваний. Около 2017 года у артистки обнаружили фиброаденому – доброкачественное новообразование, которое врачи вовремя удалили хирургическим способом.

Читай также: Тяжелобольная Селин Дион упала на концерте в Париже

О вопросе здоровья исполнительница написала по случаю месяца осведомленности о раке молочной железы, который приходится на октябрь. После операции Дорофеева регулярно проходит медицинские обследование.

Певица призвала подписчиков ответственно относиться к собственному здоровью и не откладывать визит к врачу. Она подчеркнула, что своевременная диагностика помогла ей выявить проблему и получить необходимое лечение.

Читай также: Егор Гордеев оказался в гипсе и на костылях из-за "мультизадачности"

Надежда также посоветовала найти специалиста, которому можно доверять, и позаботиться о профилактических осмотрах, даже если забота о здоровье отходит на задний план.

instagram nadyadorofeeva

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Дорофеева, Надя Дорофеева, шоу-бизнес, болезнь, здоровье

Статьи по теме

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел женился
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел женился
Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов
Мила Сивацкая призналась, на сколько килограмм похудела через месяц после родов
50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детей
50-летняя Lama объяснила, почему сознательно отказалась от рождения детей
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения
Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова намекнула на новые отношения
Бучинская сообщила о серьезных проблемах со здоровьем после падения
Бучинская сообщила о серьезных проблемах со здоровьем после падения
Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов
Барбара Палвин вышла на подиум Victoria's Secret спустя 6 недель после родов

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK