Тяжелобольная Селин Дион упала на концерте в Париже

Звезда саундтрека к фильму Титаник потеряла на сцене равновесие.

Дион сообщила о недуге четыре года назад

Селин Дион, борющаяся с синдромом мышечной скованности, упала прямо на сцене во время концерта в Париже. Инцидент произошел 7 октября на арене Plenitude Arena, когда 58-летняя канадская певица исполняла композицию Dans un autre monde.

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Во время танцевального движения Дион внезапно потеряла равновесие и упала на бок. Вероятно, ее брюки зацепились за каблуки. Однако Дион быстро поднялась и не прерывала выступление. Чтобы успокоить собравшихся, певица показала большой палец вверх, дав понять, что с ней все хорошо.

В декабре 2022 года артистка сообщила о диагнозе – синдроме мышечной скованности. Это редкое неврологическое заболевание влияет на центральную нервную систему и может вызвать мышечные спазмы. Первые симптомы, в частности внезапные спазмы голоса, появились у артистки еще около 20 лет назад.

В 2020 году состояние Селин ухудшилось настолько, что она начала терять контроль над телом. Из-за болезни исполнительница была вынуждена прекратить концертную деятельность. В сентябре 2026 года она вернулась к музыке, выпустила новые синглы и начала концертный тур. Чтобы выходить на сцену, артистка каждый день проходит интенсивную реабилитацию.

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Несмотря на трудности, Дион радуется возможности снова выступать перед публикой. После концерта в Париже она также устроила импровизированное шоу: забралась на капот автомобиля и потанцевала босиком.