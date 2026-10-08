АфишаАфиша
Русский Українська

Суини оказалась родственницей Монро

Сидни Свини и Мэрилин Монро имеют генеалогическое пересечение.

Автор: Дмитрий Сыч
Суини оказалась родственницей Монро
Публика не раз замечала сходство актрис
instagram, вікіпедія

Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Отель "Белый лотос"", имеет родственную связь с легендарной голливудской кинозвездой Мэрилин Монро. Это выяснили в ходе генеалогического исследования, проведенного компанией MyHeritage, сообщает Just Jared.

Читай также: Ротару с родственниками оценили занятие ее 30-летнего внука за границей

Облик двух актрис давно привлекал внимание пользователей сети, которые неоднократно обращали внимание на их сходство. Как оказалось, между знаменитостями есть не только визуальное единство: Суини и Монро – далекие родственники, которых исследователи определили как девятиродных сестер через одно поколение.

instagram sydney_sweeney

Общую ветвь родословной проследили по родительской линии обеих актрис. Их общим предком был Эзра Перри, живший примерно в 1625–1689 годах и принадлежавший к первым поселенцам в городе Сандвич, штат Массачусетс.

вікіпедія

В MyHeritage отметили, что на примере вышеупомянутого исследования родословной можно еще раз убедиться в удивительной взаимосвязи людей.

Читай также: Звезда Возвращения Мухтара поведал о ссорах с родными из-за роспропаганды

В настоящее время 29-летняя Сидни Суини продолжает актерскую карьеру. Среди ее самых громких фильмов – "Горничная". Мэрилин Монро скончалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.

Читайте нас в Google.News
Теги:
кино, Мэрилин Монро, актриса, актрисы, шоу-бизнес, родственники звезд, Сидни Суини

Статьи по теме

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото
Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото
Полякова подготовила свой дом к зиме и перебоям электроснабжения
Полякова подготовила свой дом к зиме и перебоям электроснабжения
Муж Ланы Дель Рей ответил на обвинения в изменах
Муж Ланы Дель Рей ответил на обвинения в изменах
Новый «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился впечатлениями от первой вечеринки
Новый «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился впечатлениями от первой вечеринки
Полякова рассекретила, какую профессию выбрала ее младшая дочь
Полякова рассекретила, какую профессию выбрала ее младшая дочь
Леденящие кровь городские легенды, которые заставят вас потерять сон сегодня вечером
Леденящие кровь городские легенды, которые заставят вас потерять сон сегодня вечером

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK