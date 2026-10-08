Суини оказалась родственницей Монро

Сидни Свини и Мэрилин Монро имеют генеалогическое пересечение.

Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Отель "Белый лотос"", имеет родственную связь с легендарной голливудской кинозвездой Мэрилин Монро. Это выяснили в ходе генеалогического исследования, проведенного компанией MyHeritage, сообщает Just Jared.

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Облик двух актрис давно привлекал внимание пользователей сети, которые неоднократно обращали внимание на их сходство. Как оказалось, между знаменитостями есть не только визуальное единство: Суини и Монро – далекие родственники, которых исследователи определили как девятиродных сестер через одно поколение.

instagram sydney_sweeney

Общую ветвь родословной проследили по родительской линии обеих актрис. Их общим предком был Эзра Перри, живший примерно в 1625–1689 годах и принадлежавший к первым поселенцам в городе Сандвич, штат Массачусетс.

вікіпедія

В MyHeritage отметили, что на примере вышеупомянутого исследования родословной можно еще раз убедиться в удивительной взаимосвязи людей.

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В настоящее время 29-летняя Сидни Суини продолжает актерскую карьеру. Среди ее самых громких фильмов – "Горничная". Мэрилин Монро скончалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.