Актер сделал украинскому защитнику неожиданное предложение

Автор: Коваленко Наталья

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киносаге о «Гарри Поттере», записал неожиданное видеообращение для освобожденного из российского плена украинского военного Александра Иванова.

Личное послание актера показали 21 ноября во время благотворительного вечера «Синее платье» во Львове, а кадры позже опубликовала в инстаграме организатор мероприятия Ярослава Гресь.

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В видеообращении Фелтон отметил, что истории о Гарри Поттере помогли украинцу выстоять в самые темные времена, а также пошутил о факультетах Хогвартса. Звезда кино поблагодарил защитника за силу духа и пригласил его в Лондон на экскурсию по легендарной киностудии, где снимали культовую франшизу.

«Это сообщение для особенного Александра. Ты огромный фанат "Гарри Поттера". И, насколько я знаю, именно книги о нем помогли тебе пережить очень-очень темные времена. И, похоже, сейчас ты сам делаешь очень многое, чтобы поддерживать других людей. Надеюсь, ты из Слизерина. Потому что для Пуффендуя я таких сообщений не записываю. Как тебе идея отправиться в Лондон на экскурсию по студии "Гарри Поттера"? Да, друг! Ты увидишь собственными глазами места, где создавали фильмы. Так что надеюсь, что это подарит тебе широкую улыбку», — обратился к военному Том Фелтон.

Александр также поделился видеообращением Фелтона и признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

«Где-то так со стороны сегодня выглядела магия… Как сказал мне один человек, такое ощущение, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео???? То, что у меня нет слов и я поражен — это вообще ничего не сказать!!!! Спасибо безмерно за эти чудеса Ярославе Гресь и всей Вашей команде! Спасибо всем, кто поддерживает меня и мою семью! Всех обнимаю», — написал защитник.

Майор морской пехоты Александр Иванов служил в 36-й отдельной бригаде и оборонял Мариуполь. После боев за город он попал в российский плен, где провел 4 года, 1 месяц и 3 дня. Военный вернулся домой 15 мая 2026 года, где его ждали жена Нелли и сын Демид.

Во время пребывания в плену Александр поддерживал боевой дух побратимов, шепотом пересказывая им по памяти все семь книг о Гарри Поттере. Эта история впечатлила и саму автора саги Джоан Роулинг. Летом при содействии команды Ukraine WOW писательница прислала украинскому морпеху личное письмо и экземпляр первой книги «Гарри Поттер и философский камень» со своим автографом.