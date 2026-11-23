Только спустя год певец узнал, с кем поскандалил

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес поделился историей своего знакомства с певицей Аленой Омаргалиевой. В разговоре с Андреем Бедняковым во время ютуб-шоу «Где логика?» исполнитель рассекретил, что первая встреча произошла 28 июня в 2010 или 2011 году в харьковском ночном клубе и завершилась громкой ссорой и дракой. По словам Дантеса, тогда он еще не знал, кем на самом деле была Алена.

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Инцидент произошел после выступления с Вадимом Олейником на центральной площади Харькова. Артист признался, что тогда переживал пик «звездной болезни», вел себя вызывающе и выпил лишнего, после чего вместе с друзьями и девушкой по имени Маша отправился в ночной клуб.

В заведении Владимир упустил девушку из виду и увидел, что она общается за столиком с незнакомой блондинкой. Певец вмешался в разговор, а когда незнакомка попросила дать им договорить, резко ответил ей.

«Не буду проговаривать те вещи, которые сказал ей на ухо, но это было как минимум некорректно. Ну, там была прямо жесть. Она так смотрит, берет меня за волосы и такая: "Что ты мне сейчас нах*й сказал?" И она кому-то вот так рукой показывает типа: "Иди сюда"», — вспомнил музыкант.

После этого перепалка переросла в драку. Дантес дважды ударил подошедшего парня, которого пытались сдержать другие посетители заведения. Впоследствии певец оказался на улице с охраной и звонил отцу, чтобы тот забрал его домой.

Примерно через год-полтора Дантес вместе со своей девушкой пришел в гости к супругам-артистам Алене Омаргалиевой и Тамерлану. Во время встречи Алена неожиданно спросила: «Вова, ты помнишь, как мы с тобой познакомились?», а когда он ответил, что не помнит, напомнила о том самом конфликте в харьковском клубе. Владимир признался, что ему до сих пор стыдно за ту выходку молодости.