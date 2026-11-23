Disney готовит сиквел культовой рождественской ленты

Автор: Коваленко Наталья

Культовая рождественская франшиза «Один дома» получит новое продолжение с ее главной звездой Маколеем Калкиным, которому сейчас 46 лет. Как сообщает People, студии Disney и 20th Century Studios приступили к разработке сиквела, сценаристами и продюсерами которого выступят Сет Роген и Эван Голдберг из компании Point Grey.

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По данным инсайдеров, Сет Роген и Эван Голдберг работают над сценарием вместе с самим Маколеем Калкиным, опираясь на идею, которую актер предложил руководству Disney. Проект сейчас находится на начальной стадии разработки, а детали сюжета, актерский состав и имя режиссера пока держатся в тайне. Официально в Disney новость пока не комментируют.

Отмечается, что Роген и Голдберг полноценно возьмутся за «Один дома» после завершения подготовки к собственному комедийному хоррору для студии Universal. В то же время режиссер первых двух лент Крис Коламбус ранее скептически высказывался относительно идеи снимать новое продолжение спустя десятки лет.

Хотя официальный синопсис еще не раскрывают, еще осенью 2025 года во время юбилейного тура A Nostalgic Night with Macaulay Culkin актер делился собственным видением того, как могла бы сложиться судьба взрослого Кевина Маккаллистера.

По задумке Калкина, взрослый Кевин — вдовец или разведенный отец, который в одиночку воспитывает ребенка и много работает. Из-за постоянной занятости он уделяет сыну или дочери слишком мало внимания, поэтому ребенок обижается на отца и запирает его снаружи собственного дома. Теперь уже сам Кевин оказывается в роли «грабителей» из классических фильмов и пытается попасть домой, преодолевая ловушки собственного ребенка.

Оригинальная комедия «Один дома» вышла в 1990 году и принесла 9-летнему Маколею Калкину мировую славу. В 1992 году свет увидел сиквел «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Вместе первые две ленты собрали в мировом прокате более 836 миллионов долларов. Другие версии фильма выходили уже без участия Калкина.