Звезда Невидимой стороны напомнила себе о том, как это – быть ребенком.

Сандра Буллок поделилась с подписчиками кадрами семейного отдыха в Диснейленде. На опубликованных фотографиях и видео звезда показала своих детей – 16-летнего Луи и 13-летнюю Лайлу.

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К компании также присоединился актер Джош Холлоуэй, проведший день в парке развлечений вместе со своей дочерью и сыном. Буллок решила на время отвлечься от обыденных забот и вернуться к беззаботной атмосфере детства, о чем она сообщила в подписи к посту.

На одном со снимков актриса нежно целует дочь Лайлу перед камерой. Другие фотографии демонстрируют, как звездная компания наслаждается аттракционами и совместным досугом.

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

instagram sandrabullock

Луи и Лайла являются приемными детьми 62-летней Сандры Буллок. Процесс усыновления сына актриса начала еще во время брака с Джесси Джеймсом. Однако забирала мальчика она уже самостоятельно, после того как узнала о неверности супруга и инициировала развод. Спустя несколько лет знаменитость также удочерила Лайлу.

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После разрыва с Джеймсом Буллок больше не заключала официального брака. Некоторое время она воспитывала детей вместе с неофициальным мужем, фотографом Брайаном Рэндаллом. В 2023 году он умер после продолжительной борьбы с неизлечимой болезнью.