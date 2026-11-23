Певец объявил о беременности четвертой жены

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец и финалист первого сезона шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, который во время полномасштабной войны уехал жить в США, скоро во второй раз станет отцом. Радостной новостью о будущем пополнении в семье артист и его четвертая жена Кристина поделились в совместной публикации в инстаграме.

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Супруги опубликовали кадры из новой фотосессии на пляже у океана во Флориде. Для съемки Александр и Кристина выбрали парные образы — джинсы и белые рубашки. Жена певца оставила свою рубашку расстегнутой, чтобы продемонстрировать заметно округлившийся животик, украшенный блестками.

«Наше маленькое чудо», — лаконично подписали снимки будущие родители.

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Александр Кривошапко показал беременную жену instagram.com/krystyna__yu

Напомним, о своем четвертом браке Александр Кривошапко объявил в январе 2025 года. От второй жены, модели Марины Кински, у артиста есть дочь Алиса, которая родилась 30 августа 2017 года.

Первой женой певца была скандальная хореограф Татьяна Денисова, а третьей — косметолог Мария, с которой он прожил в браке около года.