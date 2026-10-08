Новый «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился впечатлениями от первой вечеринки

Спортсмен раскрыл детали первого знакомства с участницами

Автор: Коваленко Наталья

Главный герой 15-го сезона романтического реалити «Холостяк» Вячеслав Кравцов поделился первыми впечатлениями от съемок проекта. В своих инстаграм-сториз 39-летний баскетболист ответил на вопросы подписчиков и раскрыл детали первой вечеринки.

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«Невероятный день. Было очень много эмоций, знакомств, разговоров. Признаюсь, местами было непросто, но от этого все чувствовалось еще сильнее. Точно могу сказать: это был сильный старт», — написал новый «Холостяк».

Вячеслав Кравцов о съемках «Холостяка» instagram.com/slava5555

Участие в шоу помогло спортсмену по-новому посмотреть на собственный характер. На вопрос о том, что он понял о себе во время съемок, Кравцов ответил: «Что я более чувственный и творческий человек, чем себе раньше представлял».

Вячеслав Кравцов о съемках «Холостяка» instagram.com/slava5555

Известно, что первая вечеринка проходила летом в загородном комплексе под Киевом при температуре 37 градусов, а под вечер съемочный процесс временно остановили из-за сильной грозы и ливня.

Премьера 15-го сезона шоу «Холостяк» состоится 16 октября в 19:00 на СТБ. В тот же вечер проект станет доступен для просмотра на платформе Netflix.