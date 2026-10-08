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Муж Ланы Дель Рей ответил на обвинения в изменах

Джереми Дюфрен эмоционально отреагировал на слухи о супружеской неверности

Автор: Коваленко Наталья
Муж Ланы Дель Рей ответил на обвинения в изменах
Муж Ланы Дель Рей ответил на обвинения в изменах
Getty Images

Муж всемирно известной певицы Ланы Дель Рей Джереми Дюфрен публично отреагировал на слухи о своих изменах. Поводом для скандала стало видео в инстаграм-аккаунте Celebritea Blinds, где ведущая паблика обсуждала сплетни о вероятном разладе в звездном браке.

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«Муж Ланы Дель Рей, по слухам, изменяет ей, и это уже не первый раз мы слышим об этом. Что, если так называемый сказочный брак Ланы Дель Рей превращается именно в те отношения, о которых она пела на протяжении всей карьеры?», — заявила блогерша.

Джереми не замедлил с ответом и оставил эмоциональный комментарий прямо под провокационным роликом, категорически опровергнув все обвинения.

«Кто эта сплетница? Вы же не верите в это. Я с Ланой 24/7, или же она точно знает, где я и чем занимаюсь», — написал 51-летний Дюфрен.

Также муж артистки добавил, что 41-летняя Лана видела это видео и отнеслась к нему с юмором.

«Она посмотрела это и сказала: "Что за бред". Женщина, иди запускай змея, если умеешь», — обратился к блогерше Джереми.

Комментарий мужа Ланы Дель Рей instagram.com/celebriteablinds
Комментарий мужа Ланы Дель Рей instagram.com/celebriteablinds

Напомним, Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен удивили поклонников внезапной свадьбой в сентябре 2024 года в Луизиане. Церемония состоялась всего через месяц после того, как пара официально подтвердила свои отношения.

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Теги:
Лана Дель Рей, Измена, шоу-бизнес

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