Ахат раскрыла свои способы поддержания молодого вида в 61

Ассия Ахат также поведала о том, где живут и чем занимаются ее двое сыновей и мать.

Ассия Ахат – украинская певица и скрипачка – рассказала, что помогает ей сохранять молодой вид в 61 год. Артистка считает, что дело не только в генетике, но и в контроле массы тела, регулярных обследованиях и внимании к собственному здоровью.

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По словам Ахат, ее мать также выглядит молодо и отличается энергичностью: занимается рисованием, играет на гитаре, пишет музыку и стихи, организовывает различные мероприятия. Сама певица регулярно сдает анализы и следит за килограммами. Более того, она консультируется с подругой, которая работает гинекологом и нутрициологом, принимает назначенные ею биологически активные добавки. А еще Ассия рассказала о гормональной терапии и периодическом использовании пептидов в виде инъекций.

Особое внимание артистка уделяет питанию. Ахат более двух лет соблюдала ограничения, отказавшись от многих любимых продуктов, в том числе углеводов. Такой подход, по ее словам, помог ей похудеть и добиться результата, которым она сейчас удовлетворена.

В то же время певица время от времени делает перерывы в аскезе, позволяя себе жареный картофель и вареники, после чего снова возвращается к ограничениям. Среди продуктов, от которых она решила отказаться или существенно сократила их потребление – паста, хлебобулочные изделия, конфеты. В ее рационе остались рис, который входит в состав ее любимых суши, а также каши, в числе которых – гречка. Алкоголь Ахат себе не запрещала, поскольку, по ее словам, не имеет алкогольной зависимости.

К слову, ранее артистка рассказывала о своих регулярных приобщениях к спорту – еще одном важном занятии для поддержания формы.

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Ассия Ахат тоже пролила свет на жизнь своих сыновей. Старший Данило женат на грузинке и живет в Батуми. Младший Филипп живет в США, где недавно окончил университет и основал собственную компанию.

А до этого публичная персона рассказала о супруге – депутате и предпринимателе.