Малахова собирается через суд решить с бывшим вопрос алиментов

Даша Малахова написала, что этот вопрос во время войны для нее своевременный.

Актриса и телеведущая Даша Малахова планирует обратиться к служителям Фемиды для взыскания алиментов с экс-мужа Чабы Бакоша, отца двух ее сыновей. Таким известием женщина поделилась на своей фейсбук-странице. Еще она объяснила причину решения.

Читай также: Асмус написала Харламову: "ни облеванный, ни обосанный" дом он ей не оставил

В развернутой подписи к фотографии с детьми Малахова отметила, что давно "хотела сделать это", однако находила разные причины отказаться от действий.

"Но во время войны, когда будто не ко времени – мне самое время. Когда ты начинаешь думать о том, что завтра тебя может не быть, о том, что мы живем в бурное время, хочется, знать, что твои дети не будут жить так, как бы ты не хотела", – поделилась бывшая ведущая телевизионной кулинарной программы.

Дарья тепло описала свои прошлые отношения с отцом ее потомков. Решила обойти лишь некоторые моменты. Зато сосредоточилась на финансовом вопросе:

"Но вот уже 8 лет за его детей платит, заботится, обеспечивает их другой. Без статуса. Тихо, улыбаясь скромно, жмет иногда даже руку тому, кто дважды подавал на меня в суд (я, конечно, встречным иском выиграла)".

Малахова снова вспомнила свое нынешнее главное побуждение – войну:

"В мирные времена вещи не воспринимаются так остро, потому что кажется, оно продлится еще долго-долго и будет время все исправить. В войну все иначе. В течение 8 лет я не получила ни одной ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и сейчас начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона, это будет судимость, и я не пугаю и не планирую менять стратегию. У меня нет никаких личных неприятных чувств к человеку, против которого я написала заявление в полицию, просто я считаю, что это правильно".

Далее Малахова написала, что венгр лишь выдавал себя за "лучшего отца", и что этот "мыльный пузырь боится только закона".

В то же время истица добавила, что дело, мол, не в средствах, а в ответственности и чувстве, "что два человека сделали детей и должны нести это достойно".

Читай также: Гросу представила песню о расставании с возлюбленным

К слову, нынешний муж Даши – фитнес-тренер Сергей Сулима. В декабре прошлого года пара отметила десятую годовщину брака.

Напомним о том, как Даша Малахова поздравила своего нынешнего избранника с годовщиной свадьба. Не обошла она и подробности половой жизни.