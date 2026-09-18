Какой церковный праздник 19 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает му­че­ни­ков Тро­фима, Сав­ва­тия и До­ри­ме­донта, а также Зо­си­му пу­стын­ника.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 19 сентября, православные христиане чтят память мучеников Зо­си­мы пу­стын­ника, Тро­фима, Сав­ва­тия и До­ри­ме­донта. В народном календаре этот день называют Трофим и Зосима пчельник. Их почитают 19 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 2 октября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Какой церковный праздник 19 сентября

Трофим, Савватий и Дормидонт жили в III веке. Однажды язычники чествовали праздник Антиохии Писидийской, Трофим и Савватий смотрели на них с грустью и желали, чтобы Бог вывел их на путь истинный. Христиан схватили и отправили к правителю Аттику, который их долго мучил, заставляя отречься от Иисуса Христа.

Савватий умер от пыток, а Трофима отправили к императору Дионисию, где стали еще сильнее мучить. Мученик выдержал, но его бросили в тюрьму, где Савватия стал навещать сенатор Дормидонт. Когда император узнал, то приказал обоих пытать. Мученики выдержали пытки, тогда их мечом обезглавили.

Церковь почитает му­че­ни­ков Тро­фима, Сав­ва­тия и До­ри­ме­донта. открытые источники

Зосима жил в 4 веке. Христианин не мог уживаться с язычниками, поэтому удалился в темницу, где жил с дикими зверями. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел Зосиму и захотел узнать, как тот укрощает хищников. Старец ответил, что его одно средство - вера во Христа. Правитель-язычник приказал подвергнуть христианина пыткам. Мучители, смеясь, говорили, что они уверуют в Бога, если дикие звери придут спасать христианина. Зосима обратился с молитвой, и на площади из ниоткуда появился огромный лев. Правитель велел отпустить святого, но Зосима в тот же миг скончался.

Традиции и обычаи 19 сентября

В народном календаре Зосиму почитают как заступника пчелиного роя. Считается, что 19 сентября проходит подготовка ульев к зиме, а также сбор меда. Последующие девять дней, включая сегодняшний, начинается с меда, который запивают теплой водой.

Лучшее время, чтобы собрать мед с пасеки. открытые источники

С этой поры начинаются гуляния, на которых девушки и парни присматривают вторые половинки. Люди верили, что, посмотрев в глаза избраннику, не отводя взгляд, тот ответит взаимностью.

Если пчелы плотно заделывают летки - к холодной зиме.

Если листья опадают - время ставить в пасеки ульи.

Если ветер дует с юга - к урожаю озимых.

Что нельзя делать 19 сентября