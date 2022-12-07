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Гросу представила песню о расставании с возлюбленным

Некоторым инстаграмщикам песня напомнила трек Ирины Билык.

Автор: Дмитрий Сыч
Гросу представила песню о расставании с возлюбленным
Неясно, крутил ли еще Гросу с россиянином Полянским
instagram alina_grosu

Украинская исполнительница Алина Гросу в прошлом году сообщила, что встречается с российским актером Романом Полянским. Они познакомились на съемках, потом у узнаваемых лиц началась романтика. Пара показывалась в публичных местах и соцсетях, но с начала февральского вторжения Гросу больше не упоминала спутника.

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Россиянин не сказал ни слова о нападении своей страны на нашу. А осенью поговаривали, что исполнительница песни "Бджілка" порвала с избранником. Известие со ссылкой на собственные источники подтвердил и ведущий Слава Демин.

В настоящее время Алина Гросу готовится к премьере свежей композиции. Выложен ознакомительный фрагмент трекп, который называется "Самотня зима". В последнем раздаются слова певицы:

"Перший Новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима".  

Пользователи соцсети предположили, что новое произведение Гросу автобиографическое. Мол, Полянского она вспоминает. Вот что написали:

  • "Алиночка, жду. Ты будешь счастлива, обязательно!"
  • "Алина, пожалуйста, не унывайте. Все будет хорошо! Мы – рядом".
  • "А куда девался Полянский?"
  • "Я тоже по ВАМ скучаю, очень жаль что ВАС нет".

Некоторым пользователям песня также напомнила произведение Ирины Билык:

  • "Мне одному слышится небольшой мотив песни "Снег" Ирины Билык?"
  • "Похоже на "Снег" Билык".

Полную версию композиции Алина Гросу пообещала представить уже в эту пятницу, 9 декабря.

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Ранее мы писали о том, что Гарик Кричевский представил украиноязычное стихотворение о своем творчестве, вере и победе.

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Теги:
премьера, Украина, Россия, песня, Алина Гросу, личная жизнь, Роман Полянский

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