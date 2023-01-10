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Кэтрин Зета-Джонс примеряла образ блондинки в новом сериале

Голливудская актриса показала кадр из продолжения серии фильмов «Сокровища нации»

Автор: Коваленко Наталья
Кэтрин Зета-Джонс примеряла образ блондинки в новом сериале
Кэтрин Зета-Джонс примеряла образ блондинки в новом сериале
Getty Images

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая недавно сыграла Мортишу Аддамс в сериале «Уэнздей», похвасталась новым перевоплощением. 53-летняя кинозвезда показала, с какой прической снялась в «Сокровище нации: на краю истории».

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В 10-тисерийном продолжении знаменитой франшизы Кэтрин сыграла блондинку Билли Пирс. Кадром из сериала супруга оскароносного Майкла Дугласа поделилась на своей странице в Инстаграм. На снимке также можно увидеть актрису Лизетт Оливеру.

«Когда ты сажаешь меня за руль, все становится быстро, очень быстро. Наслаждайся поездкой!», — подписала фото Зета-Джонс.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

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Теги:
сериалы, Кэтрин Зета-Джонс, Сокровище нации

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