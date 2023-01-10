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Тайная свадьба Эшли Олсен и Луи Эйснера: раскрыты подробности церемонии

Где состоялась свадебная вечеринка и кто присутствовал на празднике

Автор: Коваленко Наталья
Тайная свадьба Эшли Олсен и Луи Эйснера: раскрыты подробности церемонии
Тайная свадьба Эшли Олсен и Луи Эйснера: раскрыты подробности церемонии
Getty Images

В конце декабря 2022 года актриса и модельер Эшли Олсен связала себя узами брака с художником Луи Эйснером на небольшой частной церемонии. Впервые о свадьбе пары заговорили в СМИ спустя неделю после церемонии.

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Теперь же в Сети появились подробности тайного бракосочетания. Как пишет People со ссылкой на источник с окружения молодоженов, свадьба 36-летней Олсен прошла «идеально» в ее доме в Калифорнии в кругу только самых близких друзей и родственников. Среди гостей были сестра-близнец Эшли Мэри-Кейт и их младшая сестра Элизабет. Пара мечтала о скромном празднике, поэтому отказалась от пышного торжества.

«Эшли очень близка со своей семьей. Луи тоже очень близок со своей семьей, и они тоже присутствовали. Для них это был идеальный праздник. Они никогда не хотели пышной свадьбы», — сообщил инсайдер.

Напомним, что Луи — сын ювелирного дизайнера Лизы Эйснер и бывшего президента компании David Geffen Эрика Эйснера. Он и Эшли Олсен начали встречаться осенью 2017 года.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.

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Теги:
Мери-Кейт и Эшли Олсен, свадьбы звезд

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