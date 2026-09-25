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Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде

Звездные супруги празднуют день рождения в один день

Автор: Коваленко Наталья
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде
Зета-Джонс поздравила Дугласа с 82-летием горячим фото с поцелуем в воде instagram.com/catherinezetajones

Британская кинозвезда Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего мужа, голливудского актера Майкла Дугласа, с днем рождения. 25 сентября обладателю двух «Оскаров» исполнилось 82 года, а сама Кэтрин в этот же день празднует 57-летие.

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По случаю двойного праздника Зета-Джонс поделилась в своем инстаграме романтичным архивным снимком, на котором она и Майкл страстно целовались в воде во время отдыха на пляже.

«С днем рождения, дорогой! Праздничный поцелуй для моего мужа Майкла — разделять с тобой этот особенный день так же прекрасно, как и сам день. Люблю тебя», — обратилась к избраннику актриса.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас познакомились в конце 1990-х годов, а в ноябре 2000 года сыграли свадьбу в Нью-Йорке. Несмотря на периодические слухи в СМИ о возможном разводе, пара в прошлом году отметила 25 лет брака.

Супруги воспитывают двоих общих детей: 26-летнего сына Дилана и 23-летнюю дочь Кэрис.

Поцелуй Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа instagram.com/catherinezetajones
Поцелуй Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа instagram.com/catherinezetajones

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Теги:
Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, шоу-бизнес, день рождения звезд

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