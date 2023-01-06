АфишаАфиша
Русский Українська

Украинский актер стал таксистом: Девушки Днепра, пишите

Роман Лукьянов рассказал, как проходит для него новая работа.

Автор: Шапарь Анастасия
Украинский актер стал таксистом: Девушки Днепра, пишите
Роман Лукьянов
facebook Роман Лукьянов

Украинский актер, звезда сериалов Роман Лукьянов уже месяц трудится водителем такси в родном Днепре. В Фейсбуке он рассказал, как проходит смена его основной деятельности.

Читай также: "Уже забыла, что я артистка": Сумская рассказала о своей деятельности в войну

Лукьянов показал снимок за рулем и поведал о плюсах своей новой работы.

"С точки зрения актера, очень интересная работа по постоянному общению с разными людьми... Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают. Девушки Днепр пишите, покатаемся," - с юмором написал Роман.

facebook Роман Лукьянов

Также звезда показал свою машину, назвав ее белым конем.

"В этом "кабинете" я провожу мастер-классы по актерскому мастерству. Девушкам совершенно бесплатно! В программе покатушки по вечернему городу, вкусный кофе, интересные разговоры," – рассказал Лукьянов.

Ранее мы писали, что Алина Гросу впервые прокомментировала расставание с Романом Полянским.

Читайте нас в Google.News
Теги:
актер, такси, шоу-бизнес

Статьи по теме

Кинопремьеры на январь 2023 года: что посмотреть в кинотеатрах
Кинопремьеры на январь 2023 года: что посмотреть в кинотеатрах
Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки
Никитюк обратилась к звездным мужчинам: Кавалеры, возьмите себя в руки
Полякова и Ефросинина высказались о лицемерии Огневич: Осуждала, а потом просила поддержать песню
Полякова и Ефросинина высказались о лицемерии Огневич: Осуждала, а потом просила поддержать песню
Полякова призналась, за что была обижена на Ефросинину
Полякова призналась, за что была обижена на Ефросинину
Демин признался, что известный артист-мужчина предлагал ему отношения
Демин признался, что известный артист-мужчина предлагал ему отношения
Актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар
Актер Дмитрий Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK