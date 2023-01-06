Украинский актер стал таксистом: Девушки Днепра, пишите

Роман Лукьянов рассказал, как проходит для него новая работа.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер, звезда сериалов Роман Лукьянов уже месяц трудится водителем такси в родном Днепре. В Фейсбуке он рассказал, как проходит смена его основной деятельности.

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Лукьянов показал снимок за рулем и поведал о плюсах своей новой работы.

"С точки зрения актера, очень интересная работа по постоянному общению с разными людьми... Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают. Девушки Днепр пишите, покатаемся," - с юмором написал Роман.

facebook Роман Лукьянов

Также звезда показал свою машину, назвав ее белым конем.

"В этом "кабинете" я провожу мастер-классы по актерскому мастерству. Девушкам совершенно бесплатно! В программе покатушки по вечернему городу, вкусный кофе, интересные разговоры," – рассказал Лукьянов.

Ранее мы писали, что Алина Гросу впервые прокомментировала расставание с Романом Полянским.