Дженнифер Лопес закрутила роман со звездой сериала «Тед Лассо» Бретом Голдстином

Актеры вместе снимались в фильме «Служебный роман»

Автор: Коваленко Наталья

Экранная химия между 57-летней певицей и актрисой Дженнифер Лопес и 46-летним комиком и звездой сериала «Тед Лассо» Бретом Голдстином переросла в реальные чувства. Как сообщают источники издания Page Six, бывшие коллеги по романтической комедии от Netflix «Служебный роман» официально начали встречаться.

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По словам инсайдера, сейчас их отношения носят свободный и непринужденный характер. 16 октября папарацци сняли пару на вечеринке в Лос-Анджелесе. Они заходили в здание отдельно, но покинули мероприятие влюбленные уже в одном автомобиле.

«Единственная вещь, которая их объединяет — это то, что они оба любят ходить на вечеринки и в рестораны. В отличие от ее бывшего Бена Аффлека, который всегда ходил с мрачным выражением лица на публике», — добавил инсайдер.

Слухи о романе звезд начались еще с момента съемок картины «Служебный роман» весной 2025 года. Голдстин самостоятельно написал сценарий к фильму специально для Лопес, признавшись, что является ее давним поклонником еще со времен картины «Стриптизерши».

Дженнифер Лопес и Брет Голдстин Getty Images

В июне 2026 года во время промотура звезды публично отрицали романтическую связь. На вопрос ведущей шоу Today Дженнифер отметила, что ее пытаются «зароманить» с каждым коллегой по площадке. Однако позже на шоу Энди Коэна Watch What Happens Live певица откровенно заявила, что именно Брет Голдстин стал для нее «лучшим партнером по поцелуям в кино».

Напомним, что Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком в августе 2024 года после двух лет брака. А Брет Голдстин состоял в отношениях с актрисой Бет Райленс.