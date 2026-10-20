Эсхакзай в белье показалась без четырех кг

Рамина Эсхакзай имеет непростой опыт контроля массы своего тела.

Рамина не хочет читать ни комплиментов, ни критических замечаний по поводу своего похудения

Рамина Эсхакзай сообщила о новом результате в похудении. Ей удалось избавиться от четырех килограммов. Однако этот процесс, по словам блогерши, оказался непростым.

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В инстаграм-историях 34-летняя интервьюер поделилась фотографией, которую назвала своим первым фото "после". Она отметила, что теперь задумывается над тем, сможет ли удержать достижение и создать новую фигуру. Публичное лицо добавило, что после 30 лет поддерживать желаемую массу стало значительно сложнее – это требует больших усилий и ограничений.

В то же время Эсхакзай подчеркнула, что не планирует давать советы по похудению, но желает поддержать людей, длительно пытающихся изменить массу и имеющих расстройства пищевого поведения (РХП). Она призвала их не терять надежды и обращаться за профессиональной помощью, в частности – к психиатрам, психологам и специалистам по питанию. По мнению Рамины, прежде всего важно позаботиться о психическом здоровье и при необходимости пройти лечение.

Блогерша попросила подписчиков воздержаться от комментариев по поводу ее внешности – и критических замечаний, и одобрений. По словам Рамины, оценка ее фигуры может спровоцировать компульсивное переедание.

instagram raminalalala

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Ранее Эсхакзай рассказала о сложном влиянии хейта на ее психологическое состояние и отметила, что из-за негативных комментариев у нее возникали суицидальные мысли. Интервьюер также призвала женщин поддерживать друг друга и не воспринимать идеальные фотографии в сети как реалистичный стандарт внешности.