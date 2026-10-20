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Астафьева считает, что Потап и Винник "позорят нашу страну"

Даша Астафьева пересмотрела свое отношение к соцсетям, а также назвала инициативных людей.

Автор: Дмитрий Сыч
Астафьева считает, что Потап и Винник "позорят нашу страну"
Астафьева поддерживает только сознательных людей
instagram da_astafieva

Даша Астафьева выразила недовольство артистами, которые, по ее мнению, сейчас не используют свою популярность в пользу Украины. Среди них исполнительница упомянула Потапа и Олега Винника.

В интервью модель и певица рассказала, что после начала полномасштабной войны переосмыслила роль собственных социальных сетей. Сейчас она стремится не только публиковать сообщения, но и поддерживать инициативы.

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Астафьева отметила, что ей сложно понять коллег, которые продолжают демонстрировать в соцсетях свой быт, одежду, отдых и почти не упоминают о войне. Особенно ее возмущает позиция артистов, которых годами поддерживали украинцы и чьи концерты собирали многочисленную аудиторию. По мнению певицы, такие знаменитости могли бы использовать свою популярность для другого:

"У нас очень большой пример артистов, которые много лет были в топах. Где они теперь? Как они теперь позорят нашу страну. Вы просто задумайтесь о том, что мы годами любили Потапов, Олегов Винников и т. д. Сколько концертов они собирали? Вы представляете, если бы эти люди сейчас собирали на армию?"

В то же время Даша не называет себя безупречной и признает, что в прошлом также допускала ошибки. Сейчас она старается более ответственно относиться к публичности и поддерживает артистов, чьи поступки соответствуют ее ценностям.

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К таким исполнителям Астафьева засчитала группу "Курган & Agregat", а также Андрея Беднякова и Алексея Дурнева. По словам певицы, они регулярно приобщаются к волонтерству и сборам.

Певица подчеркнула, что публичность должна быть не только способом продвижения собственного творчества, но возможностью поддерживать страну.

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Теги:
Украина, Олег Винник, Потап, Курган и Агрегат, Алексей Дурнев, Даша Астафьева, шоу-бизнес, Андрей Бедняков

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