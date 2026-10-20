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Звезда «МастерШефа» Виктор Перекрест получил тяжелые ранения на фронте

Участник 4-го сезона шоу травмировался во время эвакуации собратьев

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «МастерШефа» Виктор Перекрест получил тяжелые ранения на фронте
Звезда «МастерШефа» Виктор Перекрест получил тяжелые ранения на фронте instagram.com/perehrest_vitya

Финалист четвертого сезона популярного кулинарного шоу «МастерШеф» и военнослужащий 101-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Виктор Перехрест (позывной «Пальто») получил серьезные ранения на передовой.

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Согласно публикации Сил территориальной обороны ВСУ в фейсбуке, находясь на позиции, Виктор заметил, как враг поразил группу украинских военных, двигавшихся на задание. Рискуя собственной жизнью, он бросился на помощь и оказал медицинскую помощь бойцу с позывным «Амати», благодаря чему тот смог укрыться от вражеских дронов. Впоследствии ранение получил и сам Перехрест, однако на следующее утро он снова прорвался к побратиму, чтобы принести ему воды.

«В конце концов, Виктор помог побратиму, и они еще с 2 ранеными бойцами смогли эвакуироваться. Расстояние более 10 км заняло двое суток — но все остались живы. Сейчас и Виктор, и "Амати" проходят лечение. Об этом случае военный говорит: "Удача улыбается подготовленным"», — отмечают в ТрО.

Команда проекта «МастерШеф» и родные защитника объявили сбор средств на его реабилитацию и лечение. Неравнодушных призывают присоединиться к поддержке повара.

«Во время эвакуации побратимов Виктор получил тяжелые ранения и нуждается в длительном лечении и значительной финансовой поддержке. Сейчас ему особенно нужны наша забота и помощь. Поэтому объединяемся, чтобы поддержать Витю на пути к выздоровлению. Когда-то Виктор покорял кухню "МастерШеф", поражал своим характером, настойчивостью и любовью к кулинарии. Он стал частью большой семьи нашего проекта, и сегодня мы хотим быть рядом с ним в непростой период жизни», — говорится в инстаграм-посте шоу.

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Теги:
МастерШеф, шоу-бизнес, война в Украине, фронт

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