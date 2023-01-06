АфишаАфиша
Русский Українська

Гросу отреагировала на слухи о расставании с Полянским

После начала полномасштабной войны актер вернулся в Россию.

Автор: Шапарь Анастасия
Гросу отреагировала на слухи о расставании с Полянским
Алина Гросу и Роман Полянский.
instagram alina_grosu

Украинская актриса Алина Гросу до начала полномасштабной войны состояла в отношениях с российским актером Романом Полянским. После вторжения звезды перестали публиковать совместные фото, а летом Роман вовсе засветился в России. Пара никак не комментировала статус своих отношений.

Читай также: Гросу засветила на своей странице Полянского и ошибки

В Инстаграме Алина впервые прокомментировала, что между ними происходит. Звезда призналась, что жалеет, что вынесла роман на публику. Гросу отметила, что не скучает.

Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu

Когда у певицы спросили, что произошло с Полянским, она ответила уклончиво: "Все всё пропустили. Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это была моя ошибка – показывать личную жизнь. Возможно, позже расскажу".

Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu

Также Алина призналась, что не собирается удалять их романтические фото, так как это "детский сад".

Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu

Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu

Ранее мы писали, что новая пассия Остапчука рассказала, когда начался их роман.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Алина Гросу, шоу-бизнес, личная жизнь, Роман Полянский

Статьи по теме

Полякова призналась, за что была обижена на Ефросинину
Полякова призналась, за что была обижена на Ефросинину
Зибров объяснил, почему не жалеет о разводе с первой женой: Не встретил бы Марину - не стал бы Павлом Зибровым
Зибров объяснил, почему не жалеет о разводе с первой женой: Не встретил бы Марину - не стал бы Павлом Зибровым
Демин признался, что известный артист-мужчина предлагал ему отношения
Демин признался, что известный артист-мужчина предлагал ему отношения
Актер Вячеслав Довженко об экс-жене: Мы сейчас чаще общаемся, поддерживаем друг друга
Актер Вячеслав Довженко об экс-жене: Мы сейчас чаще общаемся, поддерживаем друг друга
Ефросинина о Киркорове: Не может же так отразить память, как он обожал Украину
Ефросинина о Киркорове: Не может же так отразить память, как он обожал Украину
На "Золотом глобусе" показали мощное обращение Зеленского: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия
На "Золотом глобусе" показали мощное обращение Зеленского: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK