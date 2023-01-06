Гросу отреагировала на слухи о расставании с Полянским

После начала полномасштабной войны актер вернулся в Россию.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Алина Гросу до начала полномасштабной войны состояла в отношениях с российским актером Романом Полянским. После вторжения звезды перестали публиковать совместные фото, а летом Роман вовсе засветился в России. Пара никак не комментировала статус своих отношений.

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В Инстаграме Алина впервые прокомментировала, что между ними происходит. Звезда призналась, что жалеет, что вынесла роман на публику. Гросу отметила, что не скучает.

Гросу ответила на вопросы о личной жизни. instagram alina_grosu

Когда у певицы спросили, что произошло с Полянским, она ответила уклончиво: "Все всё пропустили. Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это была моя ошибка – показывать личную жизнь. Возможно, позже расскажу".

Гросу ответила на вопросы о личной жизни. instagram alina_grosu

Также Алина призналась, что не собирается удалять их романтические фото, так как это "детский сад".

Гросу ответила на вопросы о личной жизни. instagram alina_grosu

Гросу ответила на вопросы о личной жизни. instagram alina_grosu

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