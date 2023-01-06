Гросу отреагировала на слухи о расставании с Полянским
После начала полномасштабной войны актер вернулся в Россию.
Алина Гросу и Роман Полянский.
instagram alina_grosu
Украинская актриса Алина Гросу до начала полномасштабной войны состояла в отношениях с российским актером Романом Полянским. После вторжения звезды перестали публиковать совместные фото, а летом Роман вовсе засветился в России. Пара никак не комментировала статус своих отношений.
Читай также: Гросу засветила на своей странице Полянского и ошибкиВ Инстаграме Алина впервые прокомментировала, что между ними происходит. Звезда призналась, что жалеет, что вынесла роман на публику. Гросу отметила, что не скучает.
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu
Когда у певицы спросили, что произошло с Полянским, она ответила уклончиво: "Все всё пропустили. Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это была моя ошибка – показывать личную жизнь. Возможно, позже расскажу".
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu
Также Алина призналась, что не собирается удалять их романтические фото, так как это "детский сад".
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu
Гросу ответила на вопросы о личной жизни.
instagram alina_grosu
Ранее мы писали, что новая пассия Остапчука рассказала, когда начался их роман.